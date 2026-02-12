Vivienda
El Ayuntamiento de Benalmádena y Urbania impulsan la construcción de más de 500 viviendas protegidas
La promotora detalla que el nuevo proyecto residencial en Benalmádena ofrecerá viviendas exteriores con terraza, zonas verdes y equipamientos como gimnasio, además de piscina
La firma Urbania promueve en Benalmádena la construcción de más de 300 viviendas protegidas y ultima los trámites necesarios poder comenzar las obras este año.
Esta nueva promoción se sumará al proyecto de Rocas Blancas, en el que desde hace meses trabaja el Ayuntamiento de Benalmádena y en el que está prevista la construcción de 230 viviendas protegidas. De esta forma, se prevé que a corto plazo estén en construcción más de 500 nuevas viviendas a precio asequible, que den respuesta a la demanda social que existe en la ciudad.
El CEO de Urbania, Tomás Gasset, ha explicado que trabajan en un nuevo concepto de vivienda protegida, distinto al tradicional, con unos estándares de calidad alta, donde todas las viviendas serán exteriores y con terraza. Gasset ha añadido que el nuevo proyecto residencial será un ejemplo de vivienda asequible, con 6.500 metros cuadrados de zonas verdes y 1.500 metros cuadrados de equipamiento. Contarán además con piscina exterior, zonas de recreo privadas y otras zonas comunes como gimnasio o salas polivalentes para uso y disfrute los propietarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor