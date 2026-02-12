El Ayuntamiento de Benalmádena y Urbania impulsan la construcción de más de 500 viviendas protegidas

La firma Urbania promueve en Benalmádena la construcción de más de 300 viviendas protegidas y ultima los trámites necesarios poder comenzar las obras este año.

Esta nueva promoción se sumará al proyecto de Rocas Blancas, en el que desde hace meses trabaja el Ayuntamiento de Benalmádena y en el que está prevista la construcción de 230 viviendas protegidas. De esta forma, se prevé que a corto plazo estén en construcción más de 500 nuevas viviendas a precio asequible, que den respuesta a la demanda social que existe en la ciudad.

Noticias relacionadas

El CEO de Urbania, Tomás Gasset, ha explicado que trabajan en un nuevo concepto de vivienda protegida, distinto al tradicional, con unos estándares de calidad alta, donde todas las viviendas serán exteriores y con terraza. Gasset ha añadido que el nuevo proyecto residencial será un ejemplo de vivienda asequible, con 6.500 metros cuadrados de zonas verdes y 1.500 metros cuadrados de equipamiento. Contarán además con piscina exterior, zonas de recreo privadas y otras zonas comunes como gimnasio o salas polivalentes para uso y disfrute los propietarios.