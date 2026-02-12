Torremolinos pone en marcha tres ecopuntos móviles por el municipio

El Ayuntamiento de Torremolinos va a poner en marcha un sistema de ecopuntos móviles, una iniciativa que acercará el reciclaje a todos los barrios del municipio.

El concejal de Medio Ambiente y Economía Circular, Francisco Cerdán, ha explicado que los puntos móviles cubrirán zonas urbanas y turísticas, comerciales y sanitarias, en 12 ubicaciones a partir del próximo lunes 16 de febrero.

Las unidades móviles rotarán siguiendo ciclos de unas cinco semanas, garantizando que cada zona cuente con el servicio cada 10 o 14 días. Rotarán por la plaza del Remo, calle Chiriva, Nerja con el Paseo Marítimo, calle Camino del Pinillo, avenida de los Manantiales con plaza Costa del Sol, plaza de Andalucía, plaza de la Nogalera, plaza Presidente Adolfo Suárez, avenida de Benalmádena, avenida Marifé de Triana en dos ubicaciones, una en cada extremo, y la calle Vicente Blanch Picot.

Cada ecopunto permanecerá instalado 48 horas, facilitando el depósito de residuos que no suelen tener cabida en los contenedores convencionales. El sistema permitirá incorporar nuevas zonas, adaptándose a la demanda y mejorando progresivamente la cobertura del servicio.

Los ecopuntos móviles están diseñados en principio para la recogida selectiva de papel y cartón, envases ligeros, vidrio, pilas, tóneres o RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como pequeños electrodomésticos).