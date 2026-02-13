Benahavís presenta su Agenda Cultural 2026: monólogos, teatro, cine al aire libre y tertulias literarias para toda la provincia de Málaga

Benahavís ya tiene cerrada su programación cultural de 2026, una agenda que combina monólogos, teatro, cine, tertulias literarias y espectáculos infantiles con propuestas pensadas “para entretener, educar y acercar el arte” al municipio y al conjunto de la provincia de Málaga. La Concejalía de Cultura subraya, además, novedades en la organización: entradas numeradas para ganar en comodidad, descuentos especiales para colectivos y un calendario de venta diferenciado según temporada.

Entradas numeradas, descuentos y fechas clave de venta

Entre los cambios anunciados para esta edición, el Ayuntamiento incorpora localidades numeradas y descuentos específicos para determinados colectivos. La venta de entradas para el ciclo de otoño–invierno arrancará el 1 de junio de 2026, mientras que las tertulias literarias serán gratuitas, pero requerirán reserva previa.

Programación Primavera–Verano 2026 en Benahavís

El ciclo de Primavera–Verano incluye comedia, teatro, espectáculos familiares y citas literarias, además del regreso del cine con picnic en el Parque Torre Leonera.

Marzo

27 de marzo : Una semana nada más (Salón de Actos, 20:30, +16). Con Alejandro Tous, Marina San José y Javier Pereira.

: Una semana nada más (Salón de Actos, 20:30, +16). Con Alejandro Tous, Marina San José y Javier Pereira. 28 de marzo : Maru Candel (Salón de Actos, 20:00, +16).

: Maru Candel (Salón de Actos, 20:00, +16). 29 de marzo: Caperucita y Feroz (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Abril

17 de abril : Tremenda (Petite Lorena) (Salón de Actos, 20:00 y 22:30, +16).

: Tremenda (Petite Lorena) (Salón de Actos, 20:00 y 22:30, +16). 18 de abril : El submarino (Salón de Actos, 20:00, +16).

: El submarino (Salón de Actos, 20:00, +16). 25 de abril : Morera for President (Salón de Actos, 20:00, +16).

: Morera for President (Salón de Actos, 20:00, +16). 26 de abril : La momia (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

: La momia (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos). 29 de abril: Tertulia Planeta con Juan del Val (Salón de Actos, 19:00, +18).

Mayo

29 de mayo : Hardcore (Salón de Actos, 20:30, +16).

: Hardcore (Salón de Actos, 20:30, +16). 30 de mayo : Tertulia Planeta con Vicente Vallés (Salón de Actos, 12:30, +18).

: con (Salón de Actos, 12:30, +18). 31 de mayo: El profesor Prendente (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Julio

3, 10, 17 y 24 de julio: Cine y picnic en el parque (Parque Torre Leonera, 22:15, todos los públicos).

Programación Otoño–Invierno 2026 en Benahavís

La agenda de Otoño–Invierno reúne teatro, humor, espectáculos familiares y nuevas fechas de tertulias literarias.

Septiembre

26 de septiembre : Nada… (Salón de Actos, 20:00, +16).

: Nada… (Salón de Actos, 20:00, +16). 27 de septiembre: Robin Hood (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Octubre

22 de octubre : Tertulia Planeta con Blue Jeans (Salón de Actos, 19:00, todos los públicos).

: con (Salón de Actos, 19:00, todos los públicos). 23 de octubre : Buenrollistas (Salón de Actos, 20:30, +16).

: Buenrollistas (Salón de Actos, 20:30, +16). 24 de octubre : Gool (Salón de Actos, 20:00, +16).

: Gool (Salón de Actos, 20:00, +16). 25 de octubre: Mr. Robinson & La máquina de cuentos (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Noviembre

27 de noviembre : Catártica (Salón de Actos, 20:30, +16).

: Catártica (Salón de Actos, 20:30, +16). 28 de noviembre : Corta el cable rojo (Salón de Actos, 19:00 y 22:00).

: Corta el cable rojo (Salón de Actos, 19:00 y 22:00). 29 de noviembre: TUC (Salón de Actos, 12:00, +4).

Cultura como “beneficio real” para el municipio

La Concejalía defiende la agenda como una apuesta con impacto directo: la cultura, señala, refuerza la cohesión social, estimula la creatividad, mejora el bienestar emocional y contribuye a educar en valores, además de impulsar el desarrollo comunitario a través de la participación ciudadana.

Las actividades se reparten principalmente entre el Salón de Actos y el Parque Torre Leonera, que vuelve a acoger el ciclo de cine al aire libre.