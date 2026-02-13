Cultura
Benahavís presenta su Agenda Cultural 2026: monólogos, teatro, cine al aire libre y tertulias literarias para toda la provincia de Málaga
El Ayuntamiento de Benahavís presenta su programación cultural para 2026, con monólogos, teatro, cine y tertulias literarias, además de descuentos y venta de entradas numeradas
Benahavís ya tiene cerrada su programación cultural de 2026, una agenda que combina monólogos, teatro, cine, tertulias literarias y espectáculos infantiles con propuestas pensadas “para entretener, educar y acercar el arte” al municipio y al conjunto de la provincia de Málaga. La Concejalía de Cultura subraya, además, novedades en la organización: entradas numeradas para ganar en comodidad, descuentos especiales para colectivos y un calendario de venta diferenciado según temporada.
Entradas numeradas, descuentos y fechas clave de venta
Entre los cambios anunciados para esta edición, el Ayuntamiento incorpora localidades numeradas y descuentos específicos para determinados colectivos. La venta de entradas para el ciclo de otoño–invierno arrancará el 1 de junio de 2026, mientras que las tertulias literarias serán gratuitas, pero requerirán reserva previa.
Programación Primavera–Verano 2026 en Benahavís
El ciclo de Primavera–Verano incluye comedia, teatro, espectáculos familiares y citas literarias, además del regreso del cine con picnic en el Parque Torre Leonera.
Marzo
- 27 de marzo: Una semana nada más (Salón de Actos, 20:30, +16). Con Alejandro Tous, Marina San José y Javier Pereira.
- 28 de marzo: Maru Candel (Salón de Actos, 20:00, +16).
- 29 de marzo: Caperucita y Feroz (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).
Abril
- 17 de abril: Tremenda (Petite Lorena) (Salón de Actos, 20:00 y 22:30, +16).
- 18 de abril: El submarino (Salón de Actos, 20:00, +16).
- 25 de abril: Morera for President (Salón de Actos, 20:00, +16).
- 26 de abril: La momia (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).
- 29 de abril: Tertulia Planeta con Juan del Val (Salón de Actos, 19:00, +18).
Mayo
- 29 de mayo: Hardcore (Salón de Actos, 20:30, +16).
- 30 de mayo: Tertulia Planeta con Vicente Vallés (Salón de Actos, 12:30, +18).
- 31 de mayo: El profesor Prendente (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).
Julio
3, 10, 17 y 24 de julio: Cine y picnic en el parque (Parque Torre Leonera, 22:15, todos los públicos).
Programación Otoño–Invierno 2026 en Benahavís
La agenda de Otoño–Invierno reúne teatro, humor, espectáculos familiares y nuevas fechas de tertulias literarias.
Septiembre
- 26 de septiembre: Nada… (Salón de Actos, 20:00, +16).
- 27 de septiembre: Robin Hood (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).
Octubre
- 22 de octubre: Tertulia Planeta con Blue Jeans (Salón de Actos, 19:00, todos los públicos).
- 23 de octubre: Buenrollistas (Salón de Actos, 20:30, +16).
- 24 de octubre: Gool (Salón de Actos, 20:00, +16).
- 25 de octubre: Mr. Robinson & La máquina de cuentos (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).
Noviembre
- 27 de noviembre: Catártica (Salón de Actos, 20:30, +16).
- 28 de noviembre: Corta el cable rojo (Salón de Actos, 19:00 y 22:00).
- 29 de noviembre: TUC (Salón de Actos, 12:00, +4).
Cultura como “beneficio real” para el municipio
La Concejalía defiende la agenda como una apuesta con impacto directo: la cultura, señala, refuerza la cohesión social, estimula la creatividad, mejora el bienestar emocional y contribuye a educar en valores, además de impulsar el desarrollo comunitario a través de la participación ciudadana.
Las actividades se reparten principalmente entre el Salón de Actos y el Parque Torre Leonera, que vuelve a acoger el ciclo de cine al aire libre.
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor