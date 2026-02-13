Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benahavís presenta su Agenda Cultural 2026: monólogos, teatro, cine al aire libre y tertulias literarias para toda la provincia de Málaga

El Ayuntamiento de Benahavís presenta su programación cultural para 2026, con monólogos, teatro, cine y tertulias literarias, además de descuentos y venta de entradas numeradas

Vista panorámica del casco histórico de Benahavís.

Vista panorámica del casco histórico de Benahavís. / L. O.

La Opinión

Málaga

Benahavís ya tiene cerrada su programación cultural de 2026, una agenda que combina monólogos, teatro, cine, tertulias literarias y espectáculos infantiles con propuestas pensadas “para entretener, educar y acercar el arte” al municipio y al conjunto de la provincia de Málaga. La Concejalía de Cultura subraya, además, novedades en la organización: entradas numeradas para ganar en comodidad, descuentos especiales para colectivos y un calendario de venta diferenciado según temporada.

Entradas numeradas, descuentos y fechas clave de venta

Entre los cambios anunciados para esta edición, el Ayuntamiento incorpora localidades numeradas y descuentos específicos para determinados colectivos. La venta de entradas para el ciclo de otoño–invierno arrancará el 1 de junio de 2026, mientras que las tertulias literarias serán gratuitas, pero requerirán reserva previa.

Programación Primavera–Verano 2026 en Benahavís

El ciclo de Primavera–Verano incluye comedia, teatro, espectáculos familiares y citas literarias, además del regreso del cine con picnic en el Parque Torre Leonera.

Marzo

  • 27 de marzo: Una semana nada más (Salón de Actos, 20:30, +16). Con Alejandro Tous, Marina San José y Javier Pereira.
  • 28 de marzo: Maru Candel (Salón de Actos, 20:00, +16).
  • 29 de marzo: Caperucita y Feroz (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Abril

  • 17 de abril: Tremenda (Petite Lorena) (Salón de Actos, 20:00 y 22:30, +16).
  • 18 de abril: El submarino (Salón de Actos, 20:00, +16).
  • 25 de abril: Morera for President (Salón de Actos, 20:00, +16).
  • 26 de abril: La momia (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).
  • 29 de abril: Tertulia Planeta con Juan del Val (Salón de Actos, 19:00, +18).

Mayo

  • 29 de mayo: Hardcore (Salón de Actos, 20:30, +16).
  • 30 de mayo: Tertulia Planeta con Vicente Vallés (Salón de Actos, 12:30, +18).
  • 31 de mayo: El profesor Prendente (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Julio

3, 10, 17 y 24 de julio: Cine y picnic en el parque (Parque Torre Leonera, 22:15, todos los públicos).

Programación Otoño–Invierno 2026 en Benahavís

La agenda de Otoño–Invierno reúne teatro, humor, espectáculos familiares y nuevas fechas de tertulias literarias.

Septiembre

  • 26 de septiembre: Nada… (Salón de Actos, 20:00, +16).
  • 27 de septiembre: Robin Hood (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Octubre

  • 22 de octubre: Tertulia Planeta con Blue Jeans (Salón de Actos, 19:00, todos los públicos).
  • 23 de octubre: Buenrollistas (Salón de Actos, 20:30, +16).
  • 24 de octubre: Gool (Salón de Actos, 20:00, +16).
  • 25 de octubre: Mr. Robinson & La máquina de cuentos (Salón de Actos, 12:00, todos los públicos).

Noviembre

  • 27 de noviembre: Catártica (Salón de Actos, 20:30, +16).
  • 28 de noviembre: Corta el cable rojo (Salón de Actos, 19:00 y 22:00).
  • 29 de noviembre: TUC (Salón de Actos, 12:00, +4).

Cultura como “beneficio real” para el municipio

La Concejalía defiende la agenda como una apuesta con impacto directo: la cultura, señala, refuerza la cohesión social, estimula la creatividad, mejora el bienestar emocional y contribuye a educar en valores, además de impulsar el desarrollo comunitario a través de la participación ciudadana.

Noticias relacionadas

Las actividades se reparten principalmente entre el Salón de Actos y el Parque Torre Leonera, que vuelve a acoger el ciclo de cine al aire libre.

