Torremolinos
La Junta amplía en Torremolinos la declaración de Centro Comercial Abierto
El plazo de vigencia pasa de dos a cuatro años y se simplifican los trámites para su renovación
La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva norma que amplía de dos a cuatro años la vigencia de la declaración de Centro Comercial Abierto (CCA), para agilizar trámites y reducir la carga burocrática a las asociaciones de comerciantes.
Así lo ha explicado este viernes en Torremolinos la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante una visita al Centro Comercial Abierto del municipio. La consejera ha estado acompañada por la alcaldesa, Margarita del Cid; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano de Garaizabal, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos y de la Asociación de Comerciantes Torremolinos Abierto, Juan Vallejo.
La orden, aprobada el pasado verano, actualiza el procedimiento de reconocimiento de estos espacios, atendiendo a una reclamación del sector. Entre las novedades, además de duplicar el periodo de vigencia, de dos a cuatro años, simplifica la documentación y reduce las gestiones para la solicitud y la renovación.
La normativa busca reforzar el papel de los centros comerciales abiertos para mejorar la competitividad del comercio de proximidad. En el transcurso de la visita, la consejera ha participado en un acto de entrega de reconocimientos a varios comercios emblemáticos de la localidad: Papelería Góvez, Guantería Costa del Sol, Modas Ramos, Confecciones Sobrino Ávila y Grupo Crystal, «comercios que se distinguen por haber resistido al tiempo y hacer comercio de calidad todo este tiempo», dijo Blanco.
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA
- Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor