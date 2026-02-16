Entregan las llaves de una promoción de 15 viviendas protegidas en alquiler en Fuengirola

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han hecho este lunes entrega de las llaves de 15 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler social en el municipio malagueño. Esta actuación da respuesta "a la necesidad de vivienda asequible en una localidad con una alta demanda residencial". Las viviendas han supuesto una inversión de 2.993.502 euros y ha contado con el respaldo del Gobierno andaluz, que aporta una subvención que cubre el 19% del coste total de la obra (566.530 euros) a través del Programa 6 del Plan Ecovivienda, el mecanismo de la Junta de Andalucía para canalizar los fondos europeos Next Generation.

La consejera ha señalado que la vivienda constituye "un reto que nos debe unir a todos" y ha enmarcado esta actuación en la estrategia del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, que "desde el principio ha apostado por ampliar la oferta de vivienda protegida en Andalucía". Díaz ha afirmado que "no hay acto más bonito que entregar llaves porque es entregar ilusión y entregar esperanza" y ha incidido en las familias adjudicatarias como "los verdaderos protagonistas".

Asimismo, ha repasado las principales medidas impulsadas por la Junta de Andalucía, como el Plan Vive en Andalucía, la ley del suelo, la Lista, y el Decreto-ley de medidas urgentes, orientadas a facilitar a los ayuntamientos la construcción de vivienda protegida y el cambio de uso de suelo para destinarlo a vivienda protegida. De igual modo, ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en marcha recientemente, la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el pasado 24 de enero y que "estamos convencidos de que dará respuesta a las necesidades de los andaluces". Ha incidido en que cuando "todas las instituciones trabajan al unísono y de la mano" se puede ofrecer "la mejor respuesta a los ciudadanos", en alusión a la estrecha colaboración que ha mantenido la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Fuengirola en esta promoción. Asimismo, ha animado a "dejar a un lado las discusiones políticas y centrar los esfuerzos en políticas beneficiosas para los vecinos".

Por su parte, la alcaldesa, Ana Mula, ha señalado que "Fuengirola es un pueblo honrado, que cumple con sus obligaciones tributarias y que permite, por lo tanto, que el dinero de todos se destine a fines tan loables como es el hecho de que 15 familias tengan un techo digno, a un precio asequible y puedan desarrollar su vida en nuestro municipio".

La promoción consta de un edificio residencial energéticamente eficiente que alberga 15 viviendas protegidas destinadas al alquiler social, con distintas tipologías de uno, dos y tres dormitorios, además de plazas de aparcamiento vinculadas a las viviendas. Se trata de un proyecto que apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad constructiva, en línea con los criterios que impulsa la Junta de Andalucía. Esta promoción "forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno andaluz para impulsar la vivienda protegida en la provincia, gracias al clima de colaboración entre Junta y Ayuntamientos como el de Fuengirola".

En este sentido, la Junta de Andalucía colabora también en otra promoción de 24 nuevas viviendas protegidas en Fuengirola, cuya finalización se prevé próximamente, con una subvención de 1.168.314 euros, a través del mismo programa.

Además de la consejera y la alcaldesa, han asistido a este acto de entrega de llaves por parte del Gobierno andaluz, el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, y la delegada de Fomento en Málaga, María Rosa Morales.