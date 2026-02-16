Benalmádena
Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar
Educación asegura que el centro escolar donde estudiaba tiene abiertos protocolos de conductas autolíticas y de acoso, pero creen que no en el caso de la fallecida
La Policía Nacional investiga las circunstancias en torno al suicidio de una menor de 14 años este pasado fin de semana en el municipio malagueño de Benalmádena. Según ha adelantado Sur y ha podido confirmar este diario, uno de los objetivos de las pesquisas es determinar si la chica era víctima de acoso escolar, tal y como ha trasladado la familia, aunque las fuentes han aclarado que la mañana de este lunes todavía no había denuncia en sede policial. La fallecida cursaba tercero de la ESO en el IES Benalmádena.
El trágico desenlace se conoció pasada la medianoche del sábado, horas después de que la familia de la chica se alertara por su prolongada ausencia y la imposibilidad de contactar con ella. Esto llevó a los padres a llamar a la Policía Local de Benalmádena, que activó un dispositivo por distintos puntos del municipio para intentar localizar a la adolescente.
Sin embargo, sobre las 00.15 horas del domingo, Emergencias 112 recibió una llamada de la propia Policía Local solicitando asistencia sanitaria urgente para la menor, que había sido encontrada en la zona del sótano de la vivienda familiar, situada en la urbanización Los Algarrobos, en Arroyo de la Miel. Los médicos del 061 sólo pudieron certificar el fallecimiento de la menor, momento en el que la Policía Nacional activó el protocolo judicial.
Centro escolar
La Consejera de Educación, María del Carmen Castillo, que ha trasladado sus condolencias a los padres de la menor, a su familia y a toda la comunidad educativa, ha asegurado a los medios que la administración está trabajando en averiguar si tienen algo que ver el sistema educativo del centro en el que la menor cursaba tercero de la ESO. "Es un centro que normalmente trabaja bien con el alumnado, tiene abiertos protocolos de conductas autolíticas y de acoso, creemos que no en el caso de Ángela, pero vamos a hacer todo lo posible por averiguar qué ha pasado", ha dicho Castillo antes de añadir que están a la espera de la información que arroje la investigación de la Policía Nacional.
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor