Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar

La Policía Nacional investiga las circunstancias en torno al suicidio de una menor de 14 años este pasado fin de semana en el municipio malagueño de Benalmádena. Según ha adelantado Sur y ha podido confirmar este diario, uno de los objetivos de las pesquisas es determinar si la chica era víctima de acoso escolar, tal y como ha trasladado la familia, aunque las fuentes han aclarado que la mañana de este lunes todavía no había denuncia en sede policial. La fallecida cursaba tercero de la ESO en el IES Benalmádena.

El trágico desenlace se conoció pasada la medianoche del sábado, horas después de que la familia de la chica se alertara por su prolongada ausencia y la imposibilidad de contactar con ella. Esto llevó a los padres a llamar a la Policía Local de Benalmádena, que activó un dispositivo por distintos puntos del municipio para intentar localizar a la adolescente.

Sin embargo, sobre las 00.15 horas del domingo, Emergencias 112 recibió una llamada de la propia Policía Local solicitando asistencia sanitaria urgente para la menor, que había sido encontrada en la zona del sótano de la vivienda familiar, situada en la urbanización Los Algarrobos, en Arroyo de la Miel. Los médicos del 061 sólo pudieron certificar el fallecimiento de la menor, momento en el que la Policía Nacional activó el protocolo judicial.

Noticias relacionadas

Centro escolar

La Consejera de Educación, María del Carmen Castillo, que ha trasladado sus condolencias a los padres de la menor, a su familia y a toda la comunidad educativa, ha asegurado a los medios que la administración está trabajando en averiguar si tienen algo que ver el sistema educativo del centro en el que la menor cursaba tercero de la ESO. "Es un centro que normalmente trabaja bien con el alumnado, tiene abiertos protocolos de conductas autolíticas y de acoso, creemos que no en el caso de Ángela, pero vamos a hacer todo lo posible por averiguar qué ha pasado", ha dicho Castillo antes de añadir que están a la espera de la información que arroje la investigación de la Policía Nacional.