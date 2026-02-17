La Junta no descarta ciberacoso en el caso de la menor que se ha suicidado en Benalmádena

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha insistido en que se está pendiente del informe de la inspección educativa y lo que se sabe hasta ahora es que "no teníamos constancia de que hubiera una denuncia de la familia de que hubiera una posible situación de acoso en el centro" en el que estudiaba Ángela, la menor de 14 años que se ha suicidado este pasado fin de semana en Benalmádena ; pero ha añadido que "no descarto que pudiera producirse una situación de ciberacoso porque está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad".

Así lo ha señalado la consejera tras ser preguntada en el marco de una visita al Conservatorio Elemental de Música 'América Martínez' de Mairena del Aljarafe (Sevilla), respecto al caso del suicidio de dicha menor, que estudiaba en el IES Benalmádena, a cuya familia ha trasladado las condolencias en nombre de toda la comunidad educativa.

Ha recordado que se ha celebrado "un congreso nacional para la convivencia en la era digital y lo que hemos tratado de trasladar es que desde los centros educativos solo no podemos", al tiempo que ha dicho que "esto es una cuestión de la sociedad porque no está ocurriendo dentro del centro educativo donde a día de hoy nosotros no tenemos constancia de ninguna denuncia ni de ninguna actuación".

Pendientes de la inspección educativa

"Cosas como esta no deberían de pasar y para nosotros es muy triste", ha señalado Castillo, quien ha añadido que "es triste para la comunidad educativa del IES Benalmádena" y ha incidido en que "estamos pendientes del informe de la inspección educativa" sobre el caso de la menor.

Al respecto, ha reiterado que donde estudiaba la menor "es un centro que tenía abierto otros protocolos de conducta autolítica, tenía abierto otros protocolos de acoso, pero no en el caso de Ángela porque no teníamos ese conocimiento hasta donde hemos llegado".

La consejera ha señalado que "creemos que era una niña que era buena estudiante, era delegada de su clase" y ha incidido en que "entendemos que estas cosas no tienen que pasar, esa es la verdad; pero estamos esperando también a ver lo que la propia Policía, que es la que está haciendo la investigación, nos pueda trasladar en relación con otras situaciones ajenas al centro educativo que se han podido presentar".