Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA

El Ayuntamiento de Torremolinos ha dado este martes un paso administrativo clave para desbloquear el futuro del edificio municipal de la plaza Pablo Ruiz Picasso, cerrado y sin actividad desde hace años. El pleno extraordinario ha aprobado cambiar su uso de equipamiento social a equipamiento educativo, un trámite necesario para que el inmueble pueda albergar un centro universitario.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de VOX. Según ha explicado la concejala de Patrimonio, Marina Vázquez, el cambio "mantiene la naturaleza dotacional del inmueble y su afectación a un servicio público", de modo que no se altera la calificación urbanística y no es necesario modificar el planeamiento.

El expediente cuenta con informe técnico de viabilidad y dictamen favorable de la Asesoría Jurídica Municipal, y deja abierta la puerta a que parte del edificio mantenga también un uso expositivo y cultural, compatible con la nueva calificación educativa.

Imagen del edificio construido para el Museo de Torremolinos en la plaza Pablo Ruiz Picasso. / L. O.

Un paso importante

La alcaldesa, Margarita del Cid (PP), ha celebrado la aprobación de este expediente que ha calificado como "un acto importante a nivel administrativo" para dar una solución definitiva al inmueble. "Es un proyecto que sirve como motor para el centro de la ciudad, dinamizador, atractivo para inversiones, que aporta soluciones al entorno y beneficioso para los vecinos", ha manifestado.

Del Cid ha enmarcado este paso dentro del camino iniciado con la Universidad de Málaga (UMA) para impulsar un proyecto universitario en la ciudad: "Emprendemos un camino conjunto con la UMA que sirve para la regeneración de la zona y para construir un proyecto serio. Es una gran noticia para Torremolinos".

Un centro adscrito a la UMA

El cambio de uso se vincula a la iniciativa anunciada el pasado mes de noviembre, cuando la UMA y el centro universitario EUSES Málaga (grupo educativo Metrodora) firmaron un protocolo para estudiar la viabilidad de crear un centro universitario adscrito en Torremolinos, bajo un modelo de colaboración público-privada.

El convenio plantea analizar la implantación de tres grados: Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento.

Un campus de 4.000 m²

En este contexto, EUSES Málaga ha solicitado al Ayuntamiento de Torremolinos la convocatoria de un concurso público para destinar el edificio a uso docente. La propuesta contempla convertirlo en un campus universitario de 4.000 metros cuadrados, con inversión y gestión a cargo de la entidad, incluyendo dotación y equipamiento para formación universitaria y profesional.

El futuro campus se presenta como un revulsivo para la zona, con impacto económico y cultural, atracción de estudiantes y generación de empleo cualificado ligado a sectores estratégicos.

Euses

La firma Euses aporta más de 25 años de experiencia en la gestión de centros universitarios adscritos en Cataluña, vinculados a la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Barcelona, con especialización en salud, deporte y tecnologías digitales.

Su presidente, Jordi Roche, manifestó en su día que esta colaboración con la UMA supone "un paso decisivo para impulsar un proyecto universitario sólido e innovador al servicio de los jóvenes andaluces".

El edificio de la plaza Pablo Ruiz Picasso fue ordenado construir por el equipo de gobierno del exalcalde Pedro Fernández Montes en 2009 para albergar el Museo de la Ciudad aunque las obras tardaron años en terminarse. Una vez concluido, ya bajo el gobierno del socialista Pepe Ortiz, se barajó la posibilidad de destinarlo a Palacio de Justicia, pero se quedaba pequeño. También se descartó para uso sanitario y ahora, parece que de manera definitiva se quiere destinar a uso universitario.