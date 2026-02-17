Suministro eléctrico
Transición mediará para solucionar las falta de electricidad de 72 familias de Estepona
Compraron sus casas antes de 2024, pero la falta de reserva de potencia por parte del Ayuntamiento les impide escriturarlas y habitarlas
Efe
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) se ha comprometido este martes con las 72 familias afectadas por la falta de electricidad en Estepona a mediar con Endesa para encontrar una solución al problema y que puedan habitar sus casas lo antes posible.
Así lo ha manifestado a EFE fuentes de la Asociación de Damnificados de las Viviendas ALMA de Estepona, que aglutina a los vecinos afectados la urbanización ALMA, ejecutada por el Grupo ACP Level y que cuenta con su licencia de obras desde 2022, pero no disponen de Licencia de Primera Ocupación, un documento que el Ayuntamiento de Estepona no les puede facilitar al no disponer de suministro eléctrico.
Sin licencia de ocupación no pueden financiar, ni escriturar las viviendas y no pueden entrar a vivir en ellas, a pesar de que están terminadas desde hace más de siete meses, lo que ha llevado a “una situación límite” a los afectados.
El origen del problema de estas familias es que cuando la promotora solicitó la licencia de obras al Consistorio, este no realizó la reserva de potencia correctamente, un trámite imprescindible, y Endesa les indicó que la red no tiene capacidad para darles servicio, según las fuentes.
La creciente demanda en la Costa del Sol llevó a la compañía eléctrica a suspender las solicitudes de suministro superiores a 1000 kw en agosto de 2024.
A partir de esa fecha, quienes necesitasen electricidad -promotores, ayuntamientos o particulares- debían ponerse en lista de espera.
Los vecinos del residencial ALMA compraron antes de 2024 pero como la solicitud de reserva de potencia no se concretó y no se ha realizado hasta 2025, les han aplicado con carácter retroactivo esta resolución.
El Ayuntamiento de Estepona se ha mostrado dispuesto a ceder la potencia que tiene reservada para otros sectores, algo que Endesa se comprometió a estudiar y en lo que ahora está dispuesto a mediar el MITECO.
eg/fs
