Sucesos
Detenido por cuatro robos en locales comerciales de Manilva
La Guardia Civil investiga la participación en otros asaltos del investigado, que usaba a la fuerza para acceder a los establecimientos
Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en cuatro robos con fuerzas cometidos en locales públicos del municipio malagueño de Manilva. Según ha informado la Guardia Civil, los asaltos se comenzaron a producir en diciembre, cuando comenzó la investigación para determinar la autoría de los mismos, y se prolongaron hasta el pasado mes de enero. A lo largo de las pesquisas, una certera actuación de la Policía Local permitió sorprender in fraganti a un varón cuando intentaba acceder por la fuerza a un local, que vio frustrado el robo pero consiguió huir.
Sin embargo, dicha actuación sirvió para identificar al presunto autor y conseguir una autorización judicial para la entrada y registro del domicilio del sospechoso. La Comandancia de Málaga ha informado este miércoles que en el mismo fueron intervenidos numerosos objetos sustraídos, tanto en los robos investigados como en otros distintos. El registro culminó con la detención del hombre al que se atribuyen cuatro delitos de robo con fuerza en comercios, si bien la investigación sigue abierta para esclarecer otros robos relacionados.
La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del investigado.
