Benalmádena tiene 8.209 viviendas turísticas registradas, el 17% de la localidad

Benalmádena cuenta con 8.209 viviendas turísticas registradas, lo que representa el 17% de viviendas de la localidad. Este es el dato principal de un informe elaborado por una asesoría externa para el Ayuntamiento, que pone de manifiesto la gran incidencia de las viviendas turísticas en el municipio, especialmente en la zona costera, que concentra el 85% de estas propiedades.

El informe también analiza la oferta real de las viviendas turísticas de las que solo el 50% están activas en plataformas especializadas, lo que indica que muchas de estas propiedades no se encuentran operativas en el mercado turístico.

Según el estudio, la distribución de las viviendas turísticas varía en función del distrito. En el distrito de la zona costera, se estima que el porcentaje de viviendas turísticas supera el 16%, mientras que en el distrito de Benalmádena Pueblo-Capellanía este porcentaje es del 8%, y en Arroyo de la Miel, del 4%. Estos porcentajes, según el informe, se encuentran por encima o en los niveles recomendados para garantizar un equilibrio adecuado entre las viviendas turísticas y las residenciales.

La elevada concentración de viviendas turísticas ha sido una de las preocupaciones del Ayuntamiento, que ha reconocido la necesidad de gestionar de manera más eficiente este tipo de alojamientos para evitar su impacto negativo en la disponibilidad de viviendas para los residentes permanentes. Por ello, el edil de Vivienda, José Luis Bergillos, ha anunciado que se tomarán medidas a corto, medio y largo plazo para regular el número de viviendas turísticas y fomentar la construcción de viviendas protegidas.

El Ayuntamiento ha adquirido una parcela en Rocas Blancas para la construcción de 230 viviendas protegidas y está colaborando con la constructora Urbania para el desarrollo de un proyecto de más de 300 viviendas en una zona con amplias áreas verdes y equipamientos.