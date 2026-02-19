Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torremolinos aprueba una ordenanza para unificar la estética urbana

La nueva normativa del Ayuntamiento de Torremolinos afectará a zonas turísticas e históricas como El Calvario o La Carihuela

La nueva ordenanza que regula la estética urbana de Torremolinos afectará los comerciantes

La nueva ordenanza que regula la estética urbana de Torremolinos afectará los comerciantes / AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado una nueva ordenanza que regula la estética urbana del municipio, para crear una imagen más coherente y ordenada. La medida, respaldada por el PP y VOX y con la abstención del PSOE, afectará los comerciantes, que deberán adaptar sus fachadas y rótulos a los nuevos criterios.

La nueva normativa afectará especialmente a El Calvario, El Centro Histórico, La Nogalera, El Bajondillo y La Carihuela, áreas con alto valor turístico e histórico. La concejala de Regeneración Urbana, Marina Vázquez, subrayó que la ordenanza quiere mejorar la imagen de la ciudad, reducir la contaminación visual y garantizar que los comercios se integren de manera armónica en el entorno urbano. Para ello, la normativa regula aspectos como la composición estética de las fachadas, el uso de colores y materiales, y la disposición de la publicidad y los rótulos comerciales.

Los comerciantes tendrán un año y contarán con ayudas para adaptar los rótulos a un diseño más uniforme y menos invasivo; integrándolos en la fachada, ocupar el ancho del hueco del local y en la parte superior sin invadir balcones ni molduras. Además, se limitará el uso de colores y acabados que no se ajusten al entorno.

Torremolinos aprueba una ordenanza para unificar la estética urbana

