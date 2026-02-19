Torremolinos aprueba una ordenanza para unificar la estética urbana

El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado una nueva ordenanza que regula la estética urbana del municipio, para crear una imagen más coherente y ordenada. La medida, respaldada por el PP y VOX y con la abstención del PSOE, afectará los comerciantes, que deberán adaptar sus fachadas y rótulos a los nuevos criterios.

La nueva normativa afectará especialmente a El Calvario, El Centro Histórico, La Nogalera, El Bajondillo y La Carihuela, áreas con alto valor turístico e histórico. La concejala de Regeneración Urbana, Marina Vázquez, subrayó que la ordenanza quiere mejorar la imagen de la ciudad, reducir la contaminación visual y garantizar que los comercios se integren de manera armónica en el entorno urbano. Para ello, la normativa regula aspectos como la composición estética de las fachadas, el uso de colores y materiales, y la disposición de la publicidad y los rótulos comerciales.

Los comerciantes tendrán un año y contarán con ayudas para adaptar los rótulos a un diseño más uniforme y menos invasivo; integrándolos en la fachada, ocupar el ancho del hueco del local y en la parte superior sin invadir balcones ni molduras. Además, se limitará el uso de colores y acabados que no se ajusten al entorno.