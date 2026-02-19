Sucesos
Tres detenidos por asaltos a punta de cuchillo en comercios de Mijas
Una de las empleadas de un negocio resultó herida leve tras negarse a entregar el dinero de la recaudación. Dos de los implicados están en prisión
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en cinco robos con violencia e intimidación y lesiones en establecimientos de la localidad de Mijas. La Comandancia de Málaga ha informado este jueves de que las pesquisas se iniciaron tras las denuncias por varios robos que comenzaron a perpetrarse en el mes de octubre.
Los testimonios de las víctimas coincidían en que los autores utilizaban armas blancas de grandes dimensiones para coaccionar a los empleados, "mostrando una gran agresividad con el fin de obtener la recaudación". En uno de los robos, la empleada se negó a entregar el dinero de la caja registradora y uno de los asaltantes le propinó varias puñaladas con un cuchillo, resultando herida leve gracias a la intervención de un compañero. El agresor emprendió la huida.
Padre e hijo
Las gestiones llevadas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mijas permitió identificar, localizar y detener a dos de los autores, padre e hijo. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión para el progenitor. Por su parte, el tercer implicado ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por la comisión de otros delitos similares.
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA
- Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor