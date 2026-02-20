Alimentación
Aldi llega a las 500 tiendas en España con su apertura en Mijas
La nueva tienda, en la avenida Carmen Sáenz de Tejada, abrirá sus puertas el 4 de marzo
La cadena de alimentación Aldi inaugurará el 4 de marzo un nuevo supermercado en Mijas, con el que llegará a los 500 establecimientos en España. La nueva tienda, ubicada en la avenida Carmen Sáenz de Tejada, contará con una sala de ventas de cerca de 1.200 m2 y un equipo de 15 trabajadores.
Con esta nueva tienda, Aldi refuerza su presencia en la provincia de Málaga y en el conjunto de Andalucía, que se convierte en la comunidad autónoma con mayor número de supermercados de la compañía. No en vano, Aldi cuenta en Andalucía, con más de 110 establecimientos, de los cuales 34 se encuentran en la provincia de Málaga.
Esta nueva apertura es un ejemplo más del crecimiento de ALDI en el sur de España, donde la empresa cuenta con más de 1.300 trabajadores y mantiene relaciones de confianza con más de 80 proveedores andaluces.
El año pasado, la compañía reforzó su presencia en el mercado andaluz con la apertura de siete nuevos supermercados y la reapertura de otro. Sólo el pasado mes de diciembre, la cadena abrió tres nuevos establecimientos en las localidades de Palma del Río, Pozoblanco y Dos Hermanas.
Crecimiento
En los últimos cinco años, Aldi ha aumentado su plantilla en más de un 42% y actualmente cuenta con más de 8.000 empleados en toda España.
Este crecimiento continuará a lo largo de 2026 año en que la compañía tiene prevista la apertura de 40 nuevas tiendas en todo el territorio nacional..
Aldi es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de la compañía en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 490 tiendas y más de 8.000 empleados.
Aldi ofrece productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.
