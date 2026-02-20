Fuego
El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en Istán
Un grupo de bomberos forestales, junto a una Brica, un agente de Medio Ambiente y dos helicópteros trabajan sobre el terreno
EP
Málaga
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado a primeras horas de este viernes en la localidad malagueña de Istán.
El incendio se ha declarado sobre las 15.50 horas en dicho término municipal, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves; pero en un área en la que hay sobre todo matorral y poca arboleda, han indicado desde Infoca.
Así, han precisado que por tierra trabajan unos 20 efectivos, en concreto un grupo de bomberos forestales, una Brica, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente; mientras que por aire actúan dos helicópteros súper puma.
