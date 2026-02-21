Suministro
Acosol ejecuta en Mijas la segunda fase de las obras para llevar agua potable a Majadilla del Muerto
En este proyecto modificado se incluye una ampliación de la red en 2.081 metros por lo que el total de red instalada es de 7.781 metros y 262 acometidas
Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de las Costa del Sol Occidental, ha iniciado la segunda fase correspondiente a las actuaciones para la instalación de la red de abastecimiento en baja en el término municipal de Mijas. En concreto, se trata de una obra que se está llevando a cabo en el diseminado Majadilla del Muerto.
Se trata de una actuación proyectada y licitada por Acosol y cuya financiación corresponde a los propios vecinos y vecinas beneficiarios de la misma. Esta segunda fase corresponde a la ampliación, en un proyecto modificado, con un presupuesto de 1.606.880 euro (IVA incluido). En este modificado se incluye una ampliación de la red en 2.081 metros por lo que el total de red instalada es de 7.781 metros y 262 acometidas. El plazo previsto para la ejecución de esta ampliación se ha estimado en cuatro meses. Cabe recordar que estas obras cuentan, entre los capítulos más importantes, con la impulsión mediante una estación de bombeo, la red de distribución, depósito de regulación, movimiento de tierras y pavimentaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA
- Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos