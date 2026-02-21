Acosol ejecuta en Mijas la segunda fase de las obras para llevar agua potable a Majadilla del Muerto

Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de las Costa del Sol Occidental, ha iniciado la segunda fase correspondiente a las actuaciones para la instalación de la red de abastecimiento en baja en el término municipal de Mijas. En concreto, se trata de una obra que se está llevando a cabo en el diseminado Majadilla del Muerto.

Se trata de una actuación proyectada y licitada por Acosol y cuya financiación corresponde a los propios vecinos y vecinas beneficiarios de la misma. Esta segunda fase corresponde a la ampliación, en un proyecto modificado, con un presupuesto de 1.606.880 euro (IVA incluido). En este modificado se incluye una ampliación de la red en 2.081 metros por lo que el total de red instalada es de 7.781 metros y 262 acometidas. El plazo previsto para la ejecución de esta ampliación se ha estimado en cuatro meses. Cabe recordar que estas obras cuentan, entre los capítulos más importantes, con la impulsión mediante una estación de bombeo, la red de distribución, depósito de regulación, movimiento de tierras y pavimentaciones.