Benalmádena licita una parcela para 230 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a licitación la enajenación de la parcela de Rocas Blancas, que el Consistorio adquirió hace meses para la construcción de viviendas protegidas. El proyecto recoge la construcción de hasta 230 viviendas protegidas sobre una parcela de 29.379 metros cuadrados.

Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de marzo de 2026 para presentar sus ofertas a este procedimiento público. El precio de licitación de la parcela asciende a 4.468.222,95 (IVA no incluido), el mismo que pagó en su día el Ayuntamiento por los terrenos. Este precio no estará entre los criterios de valoración de las empresas que presenten sus ofertas.

Los criterios de valoración se centrarán en la propuesta arquitectónica, la categoría de vivienda protegida, el equipamiento de cocina y la experiencia en la redacción y dirección de obras de vivienda protegida del arquitecto que redacte la propuesta.

Noticias relacionadas

«No podemos permitir que la vivienda asequible siga asociándose a una vivienda de baja calidad; estamos trabajando con unos estándares que garanticen un alto nivel de calidad» dijo el alcalde Juan Antonio Lara.