Vivienda
Benalmádena licita una parcela para 230 viviendas protegidas
El Ayuntamiento ha sacado a licitación la parcela de Rocas Blancas, con un plazo para presentar ofertas que finaliza el 20 de marzo de 2026
El Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a licitación la enajenación de la parcela de Rocas Blancas, que el Consistorio adquirió hace meses para la construcción de viviendas protegidas. El proyecto recoge la construcción de hasta 230 viviendas protegidas sobre una parcela de 29.379 metros cuadrados.
Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de marzo de 2026 para presentar sus ofertas a este procedimiento público. El precio de licitación de la parcela asciende a 4.468.222,95 (IVA no incluido), el mismo que pagó en su día el Ayuntamiento por los terrenos. Este precio no estará entre los criterios de valoración de las empresas que presenten sus ofertas.
Los criterios de valoración se centrarán en la propuesta arquitectónica, la categoría de vivienda protegida, el equipamiento de cocina y la experiencia en la redacción y dirección de obras de vivienda protegida del arquitecto que redacte la propuesta.
«No podemos permitir que la vivienda asequible siga asociándose a una vivienda de baja calidad; estamos trabajando con unos estándares que garanticen un alto nivel de calidad» dijo el alcalde Juan Antonio Lara.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA
- Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar
- Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor
- Borrasca Leonardo: un adolescente intenta nadar en el río Guadaiza en pleno temporal y es detenido por emergencias