Fallece en un accidente de tráfico en Mijas el párroco de Coín, José Amalio González

El sacerdote José Amalio González Ruiz, párroco de San Juan y San Andrés de Coín y de Villa del Guadalhorce, ha fallecido esta mañana en accidente de tráfico en Mijas, según han confirmado fuentes de la Diocésis de Málaga. El accidente de tráfico, en el que se vieron implicados dos turismos y la motocicleta que conducía el sacerdote, ha ocurrido, según han informado fuentes del 112, sobre las 11.20 horas en el kilómetro 3 de la carretera A-7053, que une la Sierra de Mijas con Las Lagunas y Fuengirola. Además del trágico fallecimiento del sacerdote de 54 años, el accidente deja dos heridos, que han sido evacuadas a un centro hospitalario.

Tras la colisión frontal, los alertantes solicitaban al 112 asistencia sanitaria urgente para el motorista, José Amalio González, gravemente herido, e indicaban también que al menos había una persona atrapada en uno de los vehículos siniestrados. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, de Bomberos de Mijas, así como personal de mantenimiento de la vía.

Dos décadas de ministerio sacerdotal

Nacido en Málaga el 3 de mayo de 1971, José Amalio González ha dejado "una profunda huella en las comunidades parroquiales a las que sirvió durante más de dos décadas de ministerio sacerdotal", aseguran en su comunicado de prensa la Diócesis. Fue ordenado presbítero el 11 de septiembre de 2004 en la Catedral de Málaga einició su labor como párroco de San Pedro y Santiago en Antequera, donde ha permanecido hasta 2014. "Durante esos años se ganó el cariño y el respeto de fieles y vecinos, siendo considerado por muchos como 'el cura de los jóvenes' por su cercanía, dinamismo y capacidad para conectar con las nuevas generaciones. Su dedicación a la pastoral juvenil y su implicación en la vida social y religiosa del municipio marcaron una etapa especialmente fecunda para la comunidad", han detallado en su nota el Obispado.

Esa cercanía con las nuevas generaciones, le llevó a ser el narrador en las redes sociales de la Diócesis de Málaga el inicio del Pontificado del papa León XIV, como se observa en el siguiente vídeo:

En una entrevista publicada por la Diócesis, con motivo de sus 20 años como sacerdote, expresaba la felicidad que había alcanzado en su vida sacerdotal animando a los chicos a plantearse la vocación sacerdotal diciendo: «A los jóvenes os digo: atreveros a ser curas, nunca os arrepentiréis». Era también un apasionado de los animales y muy aficionado a la cetrería como reconocía en esta otra entrevista personal a la Diócesis.

En 2011 fue nombrado. además, arcipreste de Antequera. En 2014 fue destinado a las parroquias de San Juan y San Andrés de Coín, en las que continuaba ejerciendo como párroco, y San Miguel de Guaro. Más tarde, en 2023, asumió la parroquia de María Auxiliadora de Villa del Guadalhorce.

Esta misma mañana, la web de la Diócesis de Málaga publicaba unas declaraciones suyas en torno a la firma, ayer, de un acuerdo con el Ayuntamiento de Coín para rehabilitar la ermita de la Fuensanta.