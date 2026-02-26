Mancomunidad refuerza la maquinaria del Complejo Ambiental Costa del Sol

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha adquirido nuevos vehículos y maquinaria destinados a mejorar la operatividad del Complejo Ambiental Costa del Sol, ubicado en Casares y gestionado por la empresa Urbaser.

Esta inversión, que ronda el millón y medio de euros, forma parte del compromiso de la entidad con la modernización continua del servicio público de tratamiento de residuos y la mejora de su eficiencia ambiental y operativa.

El nuevo equipamiento permitirá reforzar diversas labores esenciales del Complejo Ambiental, como la manipulación de materiales, el movimiento de residuos, el acceso seguro a áreas de trabajo en altura y el transporte interno, según explican fuentes de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental.

Maquinaria

Entre la nueva maquinaria hay una carretilla elevadora para el transporte de materiales; una pala cargadora de cadenas para el traslado de restos a vertedero; una minipala excavadora de cadenas para el mantenimiento de cunetas y para la ejecución de pequeñas obras; y una plataforma móvil (cesta) autopropulsada para trabajos en altura.

Asimismo, la Mancomunidad de Municipios ha adquirido una pala cargadora de ruedas para la carga de camiones; un dumper sobre camión para traslado de resto a vertedero; un dumper autopropulsado para labores de mantenimiento y pequeñas obras, y un portacontenedores de gancho sobre semirremolque.

El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, ha destacado la importancia de esta renovación para el correcto funcionamiento del complejo. «Seguimos avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente, moderno y sostenible. La incorporación de esta maquinaria supone una mejora significativa en la capacidad operativa del Complejo Ambiental Costa del Sol, lo que se traducirá en un servicio más ágil, seguro y eficaz para todos los municipios mancomunados», ha señalado.

Noticias relacionadas

Cardeña ha subrayado que esta inversión refleja el compromiso de la institución con la innovación y la calidad del servicio público. «Nuestro objetivo es que el Complejo Ambiental siga siendo una instalación de referencia en Andalucía. Con la actualización del parque de maquinaria damos un paso más para mejorar los estándares de trabajo, garantizar un entorno más seguro para los operarios y responder de forma más eficiente a las necesidades actuales y futuras del tratamiento de residuos».