Mijas instalará 15.000 contadores digitales de agua para controlar el consumo y detectar averías

Mijas contará con unos 15.000 contadores de agua digitales que permitirán la lectura del consumo por control remoto sin tener que de desplazarse a cada uno de los edificios donde se implantarán. Además, la información que recabarán estos nuevos dispositivos será accesible no sólo para la empresa de aguas Acosol, sino también para el propio ciudadano a través de la propia página web de la empresa de aguas de la Costa del Sol Occidental.

La lectura digital de los contadores de agua permitirá el control del consumo en tiempo real lo que facilitará la instalación de un sistema de alarmas o avisos automatizados que alertarán de consumos atípicos, ya sea por exceso como consecuencia de averías, okupación de viviendas; así como por ausencia de consumos que puedan alertar de incidencias en viviendas de familiares vulnerables por edad o discapacidad.

Ordenanzas

Esta es una de las actuaciones recogidas en la modificación de las ordenanzas de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, que aprobó este miércoles el Ayuntamiento de Mijas en el Pleno ordinario del mes de febrero.

Las ordenanzas de ambos servicios se han actualizado en función del IPC (Índice de Precios al Consumo), como es obligatorio, algo que sólo se había producido en una ocasión desde 2012.

El Consistorio explica que se trata de una importante apuesta por la mejora de los servicios de saneamiento y abastecimiento, que se llevará a cabo a través de la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Además de la digitalización de la lectura de los contadores, las actuaciones incluyen una mejor atención al ciudadano con nuevas instalaciones en Las Lagunas –ya finalizadas– y un punto de atención al cliente en Mijas Pueblo.

Además, comprende una gestión más avanzada en la limpieza de la red de alcantarillado e imbornales para evitar atoros, sobre todo con las primeras lluvias; y la ejecución de la red de impulsión de agua potable hasta Mijas pueblo para no tener que depender de los acuíferos. Una obra, que se ejecutará en diferentes fases y superará los 13 millones de euros.