Torremolinos da inicio a las ferias comarcales de Sabor a Málaga

Sabor a Málaga, la marca de la Diputación para la promoción del sector agroalimentario de la provincia, comienza este jueves en Torremolinos su calendario de ferias comarcales de la temporada. Hasta el domingo 1 de marzo, 36 productores llegados de todas las comarcas dan a conocer a los visitantes las cualidades y características de los productos elaborados en los municipios de la provincia.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, han visitado la feria, en la que se ofertan más de 300 productos y en la que se han programado una veintena de actividades durante los cuatro días. Permanecerá abierta al público en un horario de 11 a 22 horas, salvo el domingo, cuya clausura será a las 21 horas.

Francisco Salado ha recalcado que desde la Diputación y Sabor a Málaga "hay un compromiso firme de impulsar al sector agroalimentario de la provincia, especialmente a los pequeños productores, porque juegan un papel imprescindible en nuestra alimentación y nuestra salud".

En este sentido, ha apuntado que las ferias comarcales contribuyen, por ejemplo, a dar a conocer y fomentar el consumo de productos de cercanía y saludables. Y, además, ha añadido que Sabor a Málaga promueve alianzas para favorecer el desarrollo y el salto nacional e internacional de los productores locales, lo que contribuye a generar más riqueza y empleo en los pueblos.

Varios puestos del mercado gastronómico / L.O.

La feria contará con demostraciones culinarias en directo, talleres y catas, y en esta ocasión varios chefs locales cocinarán y presentarán diversas y genuinas propuestas gastronómicas.

En la zona expositiva, habrá una treintena de productores procedentes de Alhaurín el Grande, Antequera, Archidona, Ardales, Arriate, Campillos, Cártama, Coín, Colmenar, Cútar, El Burgo, Málaga, Mollina, Rincón de la Victoria, Riogordo, Sierra de Yeguas, Vélez-Málaga, Villanueva de la Concepción y Yunquera.

Y pondrán a disposición del público aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra, embutidos, mieles, aceites esenciales, frutos tropicales, mermeladas y conservas vegetales, así como croquetas artesanas, frutos secos, aceitunas de mesa y encurtidos, cafés, cervezas artesanales, destilados, dulces y panes, entre otros.

Francisco Salado ha destacado que la feria Sabor a Málaga vuelve así a consolidarse como un escaparate del producto local y del talento gastronómico de la provincia, combinando promoción económica, divulgación culinaria y ocio cultural en un mismo entorno. Una primera cita agroalimentaria y gastronómica a la que le seguirán otras siete ferias comarcales en las localidades de Vélez-Málaga, Benalmádena, Torrox, Nerja, Ronda, Rincón de la Victoria y Mijas.

Por su parte, Margarita del Cid ha agradecido la confianza que deposita la Diputación en Torremolinos para llevar a cabo otro año más la primera feria Sabor a Málaga de la temporada en unas fechas cercanas a la festividad del Día de Andalucía, en las que suele aumentar el número de visitantes de otros municipios de Málaga y de la región, y que "van a poder disfrutar tanto de la excelencia de los productos de nuestra provincia como de numerosas actividades".

Sabor a Málaga inicia en Torremolinos la nueva temporada de ferias comarcales junto a 36 productores locales / L.O.

Programa

Durante la mañana de este jueves, ha habido actividades como 'Roma gastronómica' y 'Luna egipcia, raíces del Al-Ándalus'. Posteriormente, los protagonistas han sido la repostería tradicional, con una muestra dedicada a dulces como locas, palmeras, pestiños y hojaldres, y los embutidos, con un taller sobre sus variedades y usos culinarios. Y la jornada de este jueves va a concluir con la actuación musical de Natalia Moralo.

Para el viernes están previstas demostraciones culinarias y degustaciones. El público podrá asistir al 'showcooking' de 'El Rincón de Nacho' (a las 12:00 horas), seguido de una cata de vinos locales con talleres de maridaje guiados por especialistas. La programación incluirá también la preparación de tostas elaboradas con pan de pueblo e ingredientes de la provincia, así como una actividad dedicada a las mieles malagueñas. La jornada contará con la actuación musical del grupo Repicando.

Durante la jornada del sábado 28 de febrero, se desarrollarán talleres como 'Encurtidos y vermú', y el 'showcooking' del chef Mariano Serrano. Y, por la tarde, habrá cata de quesos malagueños y la degustación de repostería local, amenizando la tarde el grupo Callejón.

Por último, el domingo, la feria tendrá como protagonista a los más pequeños. Se desarrollará un taller de 'cookies' además de otras actividades educativas sobre el aceite de oliva virgen extra y sesiones de cocina para pequeños chefs. Por la tarde habrá un taller dedicado a los panes artesanos de la provincia, y la amenización musical correrá a cargo de de Carlos Bravo.

Productores Los productores participantes en esta ocasión son: Aceites de Ardales, Aceites Gil Luna, Finca La Torre, Finca La Tortaíta, Bodega Cortijo La Fuente, Embrujo del Sur, Excelencia, Quesería Artesanal Los Barrancos, El Arquillo, Cabraline, El Pastor del Torcal, La Laja, Santa María del Cerro, El Pastor del Valle, Quesos La Arriateña y Embutidos Melgar, Embutidos Fernández, Embutidos La Abuela Loli, Ibéricos Hermanos López, Ibéricos Yunquera, Croquetas Lujo del Paladar, y Patatas Millán. También participan Aceitunas y Encurtidos Almario, Aguacates Dehesa Alta, Panadería Confitería Cristo Rey, Good Pastelería, Dulces María Conejo, Las Delicias de Mi Noe, Obrador Tejeros, Celiali Gluten Free, Panadería y Pastelería Ortipan, Naturdís, Miel y Polen La Fraguara, Turbojam Mermeladas, dulce de leche La Gran Abuela, Cafés Mokasol, Cerveza Artesanal Rondeña y los licores de La Tradición de Arriate.

Placa Sabor a Málaga

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha entregado hoy la placa Sabor a Málaga al hotel Meliá Costa del Sol, así como a su chiringuito The Beach que, ubicados en pleno paseo marítimo de Torremolinos, llevan años apostando por el producto de kilómetro cero. De hecho, en el comedor del hotel disponen de un espacio denominado 'El Rincón malagueño', donde están presentes diversos productos de la tierra para los desayunos, como aceites de oliva virgen extra, quesos de cabra, embutidos, zurrapas, panes y molletes, repostería como las locas y hojaldres, miel de abeja, jugo de caña de azúcar, aceitunas de mesa aloreñas y productos de la huerta, productos que cuentan con el sello azul de Sabor a Málaga y que son adquiridos a pequeños productores de la provincia. De igual modo, el restaurante chiringuito The Beach, abierto desde el año 2021, también muestra en su carta una gastronomía muy local, con pescados de nuestro litoral, frutos subtropicales -como el aguacate o el mango- o ensaladas en las que predominan los productos de la huerta malagueña.