La autovía del agua arranca el lunes en la avenida Alcalde Miguel Escalona

A partir del próximo lunes 2 de marzo, arrancarán los trabajos de rehabilitación de la red de abastecimiento de agua potable en alta en la Avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada, en Torremolinos, como parte de la gran obra impulsada por Acosol con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Los trabajos, que continuarán en la zona tras la conexión realizada esta semana en la rotonda de la Repsol, provocarán cortes de tráfico en la vía, afectando los carriles centrales en ambos sentidos.

La intervención, que tiene un presupuesto de 13,6 millones de euros, forma parte de un ambicioso proyecto para modernizar la red de agua potable entre Benalmádena y Torremolinos, que contará con una nueva tubería de 800 mm en un trazado de 6 km. Este tramo, con más de 40 años de antigüedad, había sufrido continuos problemas y averías, que provocaban la rotura de las conducciones, en torno al hotel Los Patos, principalmente en temporada alta, dejando sin agua a toda la zona hasta que la conducción era reparada, lo que motivó su desactivación provisional a principios de 2025.

La obra va a consistir en la sustitución del tramo actual por otra tubería de fundición dúctil de 800mm que discurrirá por un nuevo trazado de aproximadamente 6 km (de los cuales 1 km corresponde a Torremolinos, y los 5 kms restantes a Benalmádena), así como tres conexiones con las redes municipales de Benalmádena y Torremolinos, de las cuales dos son de 400mm y una de 200mm.

La actuación, que mejorará el servicio de agua en ambos municipios, también incluye la instalación de una red paralela de agua regenerada, que conectará con el municipio de Torremolinos, con la idea de reducir consumo de agua potable y poder utilizar agua regenerada tanto para el riego como el baldeo público y privado.

Los cortes de tráfico, que afectarán a los carriles centrales de la Avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada, permanecerán en vigor hasta antes de Semana Santa, fecha en la que se detendrán temporalmente las obras. Se habilitarán los carriles exteriores en ambos sentidos para el paso de vehículos.

Este proyecto ha sido aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y está cofinanciado por Acosol y la Junta de Andalucía.