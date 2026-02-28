Detenidos en Fuengirola los líderes de una red que iba a recibir 110 kilos de cocaína desde Colombia

La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades policiales de Colombia, han desarticulado una organización criminal encargada, presuntamente, de recepcionar 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte en un contenedor aéreo procedente de Colombia.

En la operación han sido detenidos los encargados de recibir la droga y los dos líderes de las negociaciones que permanecían ocultos en un piso de Fuengirola.

Según informa este sábado la Policía también fueron detenidas tres personas cuando se disponían a realizar la transacción en un centro comercial del distrito madrileño de Hortaleza portando más de 126.000 euros en bolsas de supermercado.

Los siete arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Todos ingresaron en prisión.

En Fuengirola se arrestó a los dos líderes de este entramado / Europa Press

Reuniones para acordar la introducción de la droga

La investigación se inició en junio de 2025 y las primeras pesquisas se centraron en una organización que habría planificado la introducción en España de un importante cargamento de cocaína, oculto en mochilas de deporte dentro de contenedores aéreos de carga legal.

Así, los investigadores lograron identificar el envío desde Colombia de un contenedor aéreo que transportaba un total de 110 kilogramos de cocaína, cuyo destino final era España, donde sería recibido por miembros del entramado para su posterior distribución tanto en el territorio nacional como en otros países de Europa.

Una vez que el contenedor llegó al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la red criminal comenzó a mantener reuniones entre los integrantes de la organización.

Las pesquisas permitieron detectar que a estos encuentros acudían a Madrid personas desde distintos puntos de Europa para coordinar los detalles de la operación y acordar la introducción de la droga en España.

Los agentes conocían los distintos papeles que adoptaban los miembros de esta organización, lo que les permitió desarrollar un dispositivo el pasado día 19.

Dos hombres eran los encargados de recepcionar la droga, por lo que se habían desplazado hasta un hotel ubicado en el barrio de Barajas, donde fueron inmediatamente detenidos.

Otros tres individuos ultimaban los detalles logísticos y efectuaban los pagos correspondientes pactando un encuentro que tendría lugar en un centro comercial del distrito madrileño de Hortaleza.

Gracias a la rápida actuación de los investigadores, se consiguió detenerles cuando esperaban para realizar la transacción, ocultando en una bolsa de plástico de supermercado más de 126.000 euros.

Líderes del entramado

Asimismo, en Fuengirola, se arrestó a los dos líderes de este entramado, que eran los encargados de las labores de la negociación en los intercambios de las partidas de droga.

Noticias relacionadas

Además de la droga y el dinero, los agentes incautaron dos vehículos de alta gama, uno de ellos de alquiler, que utilizarían para el traslado de la sustancia estupefaciente.