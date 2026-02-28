Obras
Torremolinos adjudica la renovación de la calle Niña de Oro
La actuación contempla la transformación del vial en una plataforma única para dar más espacio al peatón en La Carihuela
El Ayuntamiento de Torremolinos ha adjudicado las obras para la renovación integral de la calle Niña de Oro, en el barrio de La Carihuela. La actuación se integra en la estrategia municipal de regeneración urbana con la que el Consistorio busca modernizar el espacio público y mejorar la calidad urbana del municipio.
El proyecto ha sido adjudicado por 500.323,36 euros y contempla la transformación del vial en una plataforma única, para priorizar al peatón y reforzar la seguridad en una calle de marcado uso residencial y turístico.
La intervención incluirá un sistema de control de acceso de vehículos mediante dos cámaras de seguridad y dos pilonas instaladas en la entrada para regular la circulación de entrada y salida.
La actuación cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y supondrá limitaciones al acceso de vehículos durante las obras. El proyecto incluye la creación de una zona verde, mediante un jardín vertical con plantas trepadoras, para generar espacios más amables y transitables.
En el apartado de infraestructuras, la renovación será integral: se actuará sobre la calzada y los pavimentos y se eliminarán elementos aéreos visibles en fachada, apostando por una imagen más ordenada. Para ello se prevé el soterramiento de líneas de telecomunicaciones, baja tensión y alumbrado, mediante canalizaciones subterráneas y arquetas de registro.
El proyecto también contempla la ejecución de una red de drenaje pluvial independiente de la red de saneamiento existente, una medida destinada a prevenir incidencias ante episodios de lluvias intensas. Asimismo, se renovarán las canalizaciones de abastecimiento de agua potable, avanzando en la modernización de los servicios básicos de la zona.
