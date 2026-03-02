La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Estepona

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este pasado domingo, primero de marzo, ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en el municipio malagueño de Estepona.

En concreto, en la gasolinera Repsol Benahavís, establecimiento colaborador de la ONCE. El sorteo, dedicado al Parlamento de Baleares en el Día de Baleares, ha dejado además otros 200.000 euros en premios en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Noticias relacionadas

En un comunicado, la ONCE ha señalado que ha sido un fin de semana de fortuna de la ONCE en Andalucía ya que el cupón del 28F repartió 1,6 millones de euros entre las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, a los que se suman otros 440.000 euros entre las provincias de Málaga y Sevilla el domingo.