Aldi abre en Mijas su tienda 500 en España, 33 en la provincia de Málaga

Aldi continúa reforzando su presencia en Andalucía con la apertura de un nuevo supermercado en Mijas (Málaga). Esta tienda también marca todo un hito para la empresa en nuestro país, puesto que se trata de su establecimiento número 500 en España. El nuevo punto de venta en la Costa del Sol consolida a Andalucía como la región española con mayor presencia de la compañía pionera del modelo de descuento, con un total de 113 supermercados.

Aldi ha experimentado un sólido crecimiento en Andalucía desde su llegada a España en 2002. En los últimos cinco años, su red de tiendas ha crecido con más de 40 establecimientos en la región, 8 de ellos (incluida una reapertura) en 2025. En total, la compañía ya emplea a más de 1.700 personas en la comunidad. Aldi seguirá creciendo en Andalucía con 7 nuevos supermercados a lo largo del presente año, lo que permitirá la incorporación de 150 nuevos empleados.

Cecilia de Alzugaray, Managing Director de la plataforma logística de Aldi en Dos Hermanas, ha destacado la importancia de este acontecimiento para la compañía en España y en Andalucía: “La apertura de este nuevo supermercado tiene un significado especial para nosotros. No solo porque es nuestra tienda 500 en España, sino también porque demuestra nuestro compromiso de estar cada día más cerca de las familias andaluzas, con una oferta de calidad al mejor precio posible”.

Clientes hacen sus compras en el establecimiento de Aldi, en Mijas / l.o.

Málaga, provincia andaluza con más establecimientos

El nuevo establecimiento de Mijas, situado en la Avenida Carmen Sáenz de Tejada y cuenta con más de 1.200 m² de superficie comercial, 72 plazas de aparcamiento y un equipo de 15 profesionales. El acto inaugural que se ha celebrado este miércoles ha contado con la presencia de Carmen Sánchez Sierra, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, con Ana Carmen Mata, alcaldesa de Mijas y Lourdes Burgos Rosa, concejala de Urbanismo.

Tras esta apertura, Aldi suma 4 tiendas en Mijas y pasa a contar con 33 establecimientos y un equipo de más de 440 profesionales en Málaga, provincia andaluza con mayor presencia de la compañía. En la actualidad, concentra cerca del 30% de la superficie comercial de la Aldi en toda Andalucía.

El resto de la red de Aldi en Andalucía se reparte entre Sevilla (28), Cádiz (18), Almería (10, tras la reciente apertura en Mojácar), Granada (10), Córdoba (7), Huelva (4) y Jaén (3).

Ante esto, Carmen Sánchez Sierra, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, señala “Hoy se inaugura mucho más que un supermercado, se inaugura empleo, oportunidades y desarrollo local. Y este es un aspecto especialmente importante para la Junta de Andalucía, que el crecimiento empresarial vaya acompañado de raíces en el territorio, colaboración con empresas locales y generación de riqueza compartida. Andalucía hoy ofrece estabilidad, talento, infraestructuras y seguridad jurídica,y por eso cada vez más empresas, como Aldi, apuestan por invertir aquí. Nuestro objetivo es seguir creando un ecosistema favorable para que proyectos como este sigan llegando, creciendo y generando empleo.”

Por su parte, Ana Mata Rico, alcaldesa de Mijas, afirma “La llegada de este nuevo Aldi a Mijas no es solo la apertura de un supermercado, sino una señal clara de que seguimos creciendo, de que somos una localidad atractiva para la inversión y de que avanzamos hacia un futuro con más oportunidades para todos. Como alcaldesa, me siento especialmente orgullosa de seguir impulsando iniciativas que mejoran la vida de nuestros ciudadanos. Desde el Ayuntamiento de Mijas continuaremos trabajando para atraer inversiones responsables, que respeten nuestro entorno y que contribuyan a un desarrollo sostenible y equilibrado”.

Fidelidad

El compromiso de Aldi por ofrecer la mejor experiencia en sus establecimientos ha convertido a la compañía en una opción de confianza en Andalucía, donde 2 de cada 5 hogares llenan su cesta en sus supermercados. Además, destaca su alto nivel de fidelidad, con un 46,5% que elige Aldi para su compra semanal. Cifras que se traducen en más de 1,5 millones de clientes que confían en la compañía de forma habitual.

Este respaldo se basa en un modelo que facilita un ahorro efectivo. Según datos de la compañía, los clientes que realizan su compra en Aldi pueden alcanzar un ahorro de hasta casi 40 euros semanales. Esta cifra se traduce en un alivio económico de hasta 2.000 euros al año para las familias andaluzas.

La relación de Aldi con Andalucía también se extiende al apoyo al tejido productivo local, a través de la colaboración con más de 80 proveedores andaluces, que representan el 12% de sus proveedores nacionales. La cadena de supermercados ofrece más de 250 productos de origen andaluz en sus lineales. Y, para asegurar la eficiencia de este servicio, la red se apoya en el centro logístico de Dos Hermanas (Sevilla), que abastece a tiendas tanto de Andalucía como de Extremadura.