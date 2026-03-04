Sale a la luz un nuevo informe policial sobre la multa a Sinatra en 1964 en Torremolinos

Un documento policial de 1964 que ahora ha salido a la luz revela que la sanción impuesta al conocido cantante y actor de cine estadounidense Frank Sinatra por su 'escándalo' de entonces en Torremolinos "tuvo buena acogida" por la "fobia contra todo lo norteamericano".

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha desvelado ese informe de la Dirección General de Seguridad de agosto y septiembre de aquel año sobre hechos políticos y sociales, en el que se refiere a la sanción por el incidente que protagonizó Sinatra y sobre cómo se recibió por el público, en el marco de ese "clima de fobia" tras aludir a otro asunto: "La agresión al carguero español Sierra Aránzazu".

El artista fue detenido y tuvo que pagar 25.000 pesetas de multa por desacato a la autoridad al negarse a hablar con la Policía cuando intentaron tomarle declaración.

Sinatra, con el entonces director del hotel Pez Espada de Torremolinos, Robert Aletti. / L.O.

Fue tras la "alteración del orden público con su conducta en la sala de fiestas del Hotel Pez Espada en Torremolinos", así como al "no prestar la debida obediencia a los funcionarios de policía", según una nota oficial del Gobierno Civil.

Rodaje de 'El coronel Von Ryan'

Sinatra había acudido a rodar la película 'El coronel Von Ryan' en la zona del desfiladero malagueño de Los Gaitanes, en los túneles de El Chorro, y se alojó en ese moderno y lujoso hotel, donde asistió el 17 de septiembre de 1964 a un espectáculo musical en la que se encontró con la actriz cubana Ondina Canibano.

Un fotógrafo de prensa captó una imagen de ambos, los guardaespaldas del cantante le quitaron el carrete y la cámara, ella arrojó una copa a Sinatra, ambos forcejearon, intervino la dirección del hotel, se personó la policía, y el artista intentó evitar su arresto ejerciendo sus influencias políticas.

Frank Sinatra y Raffaella Carra durante el rodaje de 'El coronel Von Ryan' en Malaga / L.O.

El Servicio de Información de la Comisaría del Cuerpo General de Policía de Málaga indicaba en un boletín mensual que la sanción a Sinatra, "a consecuencia del escándalo promovido en un hotel de Torremolinos, en el que tomó parte, tuvo buena acogida en el público, más que por el incidente en sí, por el clima de fobia que contra todo lo norteamericano reinaba en aquellos días".

El documento, que relata hechos con fines represivos y se dirige al gobernador, empieza refiriéndose a la agresión al mencionado mercante que navegaba hacia el puerto de La Habana.

"Es de señalar que el público en general, antes de que la prensa lo indicara de forma más o menos velada, afirmó, unánimemente, la culpabilidad del Gobierno norteamericano de la agresión al carguero español Sierra Aránzazu", indicaba al respecto.

El actual Hotel Pez Espada, de Torremolinos. / Álex Zea

"Fidel Castro ganó puntos entre anticomunistas"

"Ha causado tal repugnancia la conducta de los Estados Unidos con respecto al hecho indicado que, como reacción, se ha observado que Fidel Castro ha ganado algunos puntos aun entre los más convencidos anticomunistas, que destacan la gallardía que ha mostrado al condenar el atentado y devolver el barco a España", continúa el informe consultado.

El navío fue atacado por lanchas de la contra cubana, que perseguía derrocar el régimen de Castro y apoyaba el Gobierno americano, y causó tres víctimas mortales en el barco, según el trabajo investigador del Archivo Provincial que firma José Bernardo Cobos.

Noticias relacionadas

El actor estadounidense Frank Sinatra (c) llega al aeropuerto de Barajas, procedente de Málaga, para tomar un avión con destino a Nueva York / EFE

Entre los documentos difundidos junto al de la policía ahora encontrado aparece la liquidación del Gobierno Civil de las 1.000 pesetas de tasas por el rodaje de la película que abonó la productora cinematográfica Twentieth Century-Fox Film Corporation, de Beverly Hills, California.