Agricultores afectados por las borrascas podrán reclamar ayudas del Gobierno central hasta el 15 de abril en Casares y Benaoján

Las oficinas de atención para tramitar las ayudas del Gobierno central, ubicadas en Casares y Benaoján, han comenzado a funcionar desde el 4 de marzo de 2026 para recibir las reclamaciones de los daños ocasionados por las recientes borrascas. El plazo máximo para comunicar los daños en caminos agrarios de uso público y en las comunidades de regantes finaliza el 15 de abril de 2026.

¿Quiénes pueden presentar reclamaciones?

Los afectados, especialmente del sector agrícola, pueden acudir a estas oficinas para presentar sus reclamaciones. En Casares, los trámites se realizan en la Tenencia de Alcaldía de Secadero, mientras que en Benaoján la oficina se encuentra en el propio Ayuntamiento.

Además, los afectados por daños en infraestructuras agrícolas, como caminos de acceso a parcelas y sistemas de riego, deben cumplir con las condiciones establecidas en la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El acceso al Secadero, en Casares, que estuvo cortado por el paso de la borrasca 'Leonardo'. / AYUNTAMIENTO DE CASARES

Procedimiento para presentar los daños

Los interesados deberán notificar los daños sufridos en caminos agrarios de uso público, para lo cual las propuestas de actuación serán elaboradas por los comités técnicos que incluyen a la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y Tragsa.

Además, en el caso de daños en infraestructuras de riego, las Comunidades de Regantes deberán comunicarlos a través de la sede electrónica.

El Gobierno ha abierto sendas oficinas donde reclamar los daños en Casares y Benaoján. / L.O.

Ayudas disponibles

Estas acciones forman parte de un plan impulsado por el Gobierno de España con un presupuesto de 600 millones de euros para reparar las infraestructuras agrarias afectadas por las lluvias y borrascas de febrero. Tragsa, empresa pública encargada de ejecutar las obras, será responsable de la reparación de los caminos y la restitución de sistemas de riego dañados, entre otras actuaciones urgentes.

Fechas clave

Inicio de trámites: 4 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 Plazo de presentación de reclamaciones: hasta el 15 de abril de 2026

hasta el 15 de abril de 2026 Primera reunión técnica para coordinar los trabajos: 5 de marzo de 2026

Los afectados deberán cumplir con este plazo para asegurarse de que sus daños sean considerados para la reparación. Se recomienda acudir a las oficinas de Casares y Benaoján lo antes posible para agilizar el proceso.

La Subdelegación del Gobierno ha acogido la primera reunión para la reparación de los caminos rurales dañados por las borrascas. / L.O.

Obras

Las obras serán ejecutadas por la empresa de Transformación Agraria (Tragsa), en su condición de medio propio de la Administración, y consistirán en la reparación y restitución al estado anterior de los elementos dañados, tales como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otras.

