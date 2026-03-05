Estepona finaliza las obras en la rotonda de 'Las Hormigas' en la A-7

El Ayuntamiento de Estepona ha finalizado los trabajos de mejora para dotar de mayor seguridad a la rotonda de arroyo Vaquero, conocida como rotonda de 'Las Hormigas', optimizando la visibilidad y la señalización, en el ámbito de actuación que corresponde al Consistorio.

Estos trabajos, que han sido llevados a cabo por las Brigadas Operativas, han consistido en la reposición de 20 metros lineales de biondas (quitamiedos), en el refuerzo de la señalización vertical luminosa en el perímetro de la propia rotonda para garantizar una velocidad de entrada adecuada, así como la instalación de captafaros diseñados para reflejar la luz de los vehículos y mejorar la visibilidad de la carretera, bordes y obstáculos.

Además, se ha mejorado la iluminación de todo el perímetro exterior de la rotonda con la sustitución de las luminarias, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio ha llevado a cabo estas actuaciones, que aunque suponen mejorar significativamente la seguridad de esta zona, deberían ir acompañadas de medidas en la reducción de la velocidad de entrada a la rotonda, ubicada en la A-7, algo que es únicamente competencia del Ministerio de Fomento.

Asimismo, han recordado que el equipo de gobierno posibilitó la construcción de esta rotonda tras un acuerdo con el Ministerio de Fomento en 2015. Esta infraestructura, que era demandada desde 2007 por los residentes de todo este entorno, se hacía necesaria porque se encuentra en una zona que está en continuo crecimiento, con el desarrollo de nuevos espacios comerciales y equipamientos educativos, además de dar acceso al Hospital de Alta Resolución.

También desde que está funcionando esta rotonda se facilita el acceso a la autovía desde la zona oeste del municipio evitando así que los usuarios que transitan este tramo a diario tengan que recorrer innecesariamente más de los dos kilómetros para realizar el cambio de sentido.