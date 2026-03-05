El Hotel Riviera, referente en Benalmádena, reabre este viernes 6 de marzo tras una reforma integral

El Hotel Riviera, uno de los más emblemáticos de la Costa del Sol, reabre este viernes, 6 de marzo, e inicia una nueva etapa bajo la propiedad de Azora y la gestión del Grupo MedPlaya, tras una reforma integral que apuesta por la exclusividad, el confort y la sostenibilidad.

Esta transformación posicionará al Riviera entre los tres hoteles más destacados del grupo, categoría "signature", junto al histórico Hotel Pez Espada de Torremolinos.

Fundado en 1964 y con más de seis décadas de historia, el Hotel Riviera ha sido testigo del auge turístico de la Costa del Sol y del crecimiento hotelero en Benalmádena.

El grupo MedPlaya ha renovado todas las habitaciones y las zonas comunes. / L.O.

Con 175 habitaciones y 8 suites, el establecimiento de cuatro estrellas ha sido siempre un referente de la zona, especialmente conocido por su privilegiada ubicación en primera línea de playa.

Reforma

La reforma, que se encuentra en su fase final, incluye una actualización de todas las habitaciones y zonas comunes, así como una importante renovación de las áreas exteriores.

Med ultima la renovación de todas las habitaciones del Hotel Riviera de Benalmádena. / L.O.

Se ha rediseñado el club de piscina, incorporando un solárium, una zona de hamacas y camas balinesas, para ofrecer un ambiente más exclusivo y relajante.

Oferta gastronómica

Además, se ha creado una nueva sala VIP, destinada a los clientes premium alojados en suites y habitaciones superiores, y se ha ampliado la oferta gastronómica con nuevos espacios como el restaurante a la carta The Veranda y el Pool Club, que destacan por la cocina mediterránea y el uso de productos locales malagueños.

Med quiere hacer incrementar la calidad y el confort del Hotel Riviera de Benalmádena. / L.O.

En cuanto a los servicios, el hotel ofrece ahora un gimnasio renovado y una zona de spa, que incorpora un enfoque más wellness, pensada para el bienestar de sus clientes. Según el director de Proyectos de MedPlaya, Daniel Colomer, la reforma ha sido "una mejora sustancial de las instalaciones, realizada en un tiempo récord durante este invierno, con un claro enfoque hacia la sostenibilidad".

Para el director comercial de MedPlaya, Roger Calafell, "esta transformación supondrá un salto significativo en la calidad del hotel, no solo en sus instalaciones, sino también en la atención al cliente y en la oferta gastronómica. El Riviera volverá a ser un referente de la Costa del Sol, con un nivel de calidad y servicio que lo hará destacar aún más".

MedPlaya

El Grupo MedPlaya, fundado en 1967, ha consolidado su posición como una de las cadenas hoteleras más importantes de España, con establecimientos en la Costa del Sol, Costa Brava y Benidorm. En los últimos años, ha invertido más de 50 millones de euros en la renovación de sus hoteles, apostando por la mejora continua y la expansión de su portfolio de activos.

Noticias relacionadas

Con esta nueva fase, el Hotel Riviera se posiciona como una de las joyas del grupo, con la firme intención de mantener su legado y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas exigencias de los turistas que buscan exclusividad y confort en un entorno privilegiado.