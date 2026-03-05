La Junta reúne a los municipios y las ELA de la provincia para coordinar las ayudas del Plan Andalucía Actúa tras las borrascas

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con los delegados territoriales, los equipos técnicos de la Junta y los alcaldes de los municipios de la provincia de Málaga y las dos Entidades Locales Autónomas (ELA) para coordinar las ayudas articuladas por el Gobierno de la Junta de Andalucía dentro del Plan Andalucía Actúa para la recuperación de los municipios afectados por el último tren de borrascas.

Durante la reunión se han detallado las diferentes líneas de ayuda que está impulsando la Junta de Andalucía a través de este plan, que cuenta con 1.780 millones de euros, para facilitar la reactivación económica, social y ambiental de los municipios andaluces afectados por el tren de borrascas que ha azotado a la región desde el mes de diciembre pasado.

De todo ese montante, más de 1.000 millones se destinarán al sector productivo y 550 millones de euros para actuar en mil kilómetros de carreteras de la red autonómica. Asimismo, 170 millones de euros se dedicarán a adecuar los de caminos, vías pecuarias y regadíos y 137 millones de euros para el arreglo de infraestructuras de agua. En el caso de los centros educativos, la Junta de Andalucía va a dedicar 78 millones de euros y la recuperación de los servicios públicos e infraestructuras municipales contarán con una inyección económica de más de 50 millones de euros.

La Junta coordina las ayudas autonómicas a los afectados por las borrascas en los 103 municipios de la provincia. / L.O.

Ayudas para autónomos y pymes

La Junta ha habilitado tres líneas de ayudas para trabajadores autónomos y pymes de los municipios afectados por las borrascas, según ha explicado la delegada de Empleo, Carmen Sánchez. Para los trabajadores autónomos se contemplan 200 euros durante diez meses (de febrero a noviembre), mientras que las pymes podrán beneficiarse de 350 euros por cada trabajador que tengan contratado durante diez meses igualmente.

Estas ayudas también tendrán en cuenta a los autónomos y pymes agrarios adscritos al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).

Asimismo, hay una tercera línea para aquellos trabajadores del sector comercial y de hostelería que no hayan podido beneficiarse de las dos primeras líneas de incentivos.

En cualquier caso, todas estas ayudas directas se podrán solicitar hasta el próximo 30 de junio, una vez que se publique el decreto, y las cuantías abarcarán esos diez meses desde febrero hasta noviembre.

Imagen del puente derrumbado por la borrasca Francis en Coín. / Ayuntamiento de Coín

Caminos rurales

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha explicado a los alcaldes que el plazo para que comuniquen los daños en caminos rurales expira el próximo martes, 10 de marzo.

Para arreglar los caminos rurales por la vía de emergencia, los alcaldes deben indicar aquellos que se encuentran totalmente intransitables aunque sean de titularidad municipal ya que la Junta de Andalucía ha decidido salir en auxilio de los ayuntamientos, igual que hizo con las danas, porque es consciente de que el coste de estas obras provocaría un gran impacto en las arcas municipales.

Los técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias ya han inspeccionado el 90% de los cerca de 600 caminos rurales afectados por el tren de borrascas en 67 municipios malagueños para agilizar el proceso de comunicación de daños.

Carreteras

En la provincia de Málaga continúan cortadas las carreteras el A-7206, la A-7150, la A7202 y la A-2300, en las que están trabajando los técnicos de mantenimiento, según ha explicado la delegada de Fomento, María Rosa Morales.

Puente de la Estación de Benaoján. / L.O.

La delegación cuenta con un montante inicial de 47 millones de euros para estabilizar taludes, instalar pantallas dinámicas, reforzar escolleras y el refuerzo del firme, entre otras actuaciones.

Otras ayudas

Por otra parte, los agentes de Medio Ambiente ya han valorado las vías pecuarias afectadas por las borrascas, que ascienden a 251, según el delegado, José Antonio Víquez, quien ha afirmado que este mismo lunes comenzarán las obras de reparación por la vía de emergencia.

Las entidades locales autónomas afectadas deberán tramitar las ayudas a través de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública. Para ello, los ayuntamientos deberán trasladar a la Delegación que dirige Teresa Pardo una memoria detallada de los daños en sus infraestructuras municipales, una vez que se publique la relación de municipios afectados.

Finalmente, la Junta de Andalucía va a destinar 6,5 millones de euros para arreglar los daños ocasionados por las borrascas en un total de 73 centros educativos de la provincia.

La delegada del Gobierno, Patricia Navarro, ha manifestado a los alcaldes de los 103 municipios y a los presidentes de las dos ELA de la provincia que mantendrá la comunicación directa con todos ellos para poder resolver nuevas dudas que puedan surgir en la tramitación de las ayudas.