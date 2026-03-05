Llega a Torremolinos Kora Olea, el mayor hotel de madera de Europa

Abre en Torremolinos Kora Olea, el mayor edificio hotelero construido en madera del sur de Europa.

Con 180 apartamentos, 150 de un dormitorio y 30 de dos dormitorios, la compañía Kora Living anuncia su nuevo complejo flex living en la Costa del Sol, que abrirá sus puertas el próximo 9 de marzo. Se encuentra a escasos minutos de la Playa de Los Álamos y con conexión directa con Málaga capital y su aeropuerto internacional.

A 15 minutos de Málaga TechPark

Desarrollado por la promotora malagueña Nuovit, el proyecto supone la llegada de Kora Living a Andalucía y consolida su crecimiento en destinos con fuerte dinamismo turístico y empresarial.

El complejo se sitúa a tan solo 15 minutos del Málaga TechPark, posicionándose como una solución de alojamiento flexible tanto para viajeros como para profesionales en movilidad, talento tecnológico y estancias vinculadas al entorno corporativo.

Flex living en la Costa del Sol

Kora Olea ha sido concebido bajo la vertical flex living de la marca, que combina la flexibilidad de estancia, desde un día hasta varios meses, con servicios hoteleros y espacios comunes.

El complejo integra más de 1.200 m2 de zonas comunes interiores y más de 5.000 m2 de espacios exteriores, incluyendo coworking, gimnasio, área gastronómica, piscina, sauna, zona solárium, área fitness y de barbacoa, jardines, parking y estacionamiento de bicicletas.

Estancia vacacional o periodo profesional

"Queremos que Kora Olea sea un espacio que acompañe distintos momentos de vida: desde una estancia vacacional hasta un periodo profesional en Málaga; ya sea un día, un mes o un año", señala Julio Martínez, General Manager de Kora Olea.

"La combinación de madera, espacios abiertos y amplias zonas comunes crea un equilibrio entre privacidad y comunidad que define nuestra forma de entender el sector hospitality: queremos ser flexibles por naturaleza", añade Martínez.

Pensado tanto para viajeros como para profesionales en movilidad, nómadas digitales o estancias temporales vinculadas al entorno empresarial de Málaga, el complejo ofrece una experiencia adaptada a diferentes ritmos de vida, sin renunciar a la identidad local ni al confort contemporáneo.

Por su parte, Kepa Apraiz, CEO de Kora Living, destaca: "Kora Olea representa la evolución natural de nuestro modelo de flex living en destinos con fuerte dinamismo turístico y empresarial. No se trata solo de abrir un nuevo complejo, sino de consolidar una forma distinta de entender el sector: más flexible, más eficiente y alineada con las nuevas dinámicas de turismo, movilidad y trabajo. La Costa del Sol es hoy uno de los mercados más estratégicos del sur de Europa, y queríamos estar presentes con un proyecto que marque diferencia en producto y en visión".

Construcción sostenible

Kora Olea se convierte en el mayor edificio hotelero construido en madera del sur de Europa, con 3.500 m2 de madera laminada y CLT con certificación PEFC, procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Esta solución constructiva permite retener aproximadamente 3.500 toneladas de CO2 en su estructura, reforzando su impacto positivo en términos ambientales.

El edificio ha sido reconocido con el Premio Fundación Gómez-Pintado al Proyecto de Construcción en Madera y con el Premio Rebuild 2025 en la categoría de Construcción en Madera, consolidándose como uno de los desarrollos hoteleros más avanzados del país en innovación constructiva.

Además, incorpora estrategias pasivas y activas de eficiencia energética, como sistemas de aerotermia, ventilación cruzada, protecciones solares móviles, envolvente de alta eficiencia y 144 paneles fotovoltaicos (79,2 kWp). Gracias a este enfoque integral, el complejo ha obtenido la certificación BREEAM con calificación "Muy Bueno".

El diseño arquitectónico pone además un especial énfasis en la iluminación natural e indirecta, generando espacios cálidos, equilibrados y confortables a lo largo del día. La disposición de los volúmenes y los recorridos exteriores permite que la luz se filtre de forma controlada, reduciendo la dependencia de iluminación artificial y reforzando la experiencia de estancia desde una perspectiva de bienestar y eficiencia energética.

"La sostenibilidad no es un añadido, sino una decisión estructural y nuestra forma de entender el alojamiento del mañana", concluye Kepa Apraiz. "