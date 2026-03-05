Wildsur Real Estate invierte 60 millones para construir una promoción de 164 viviendas en Estepona

La localidad malagueña de Estepona estrenará en algo más de dos años un nuevo complejo residencial de 164 viviendas con una inversión de 60 millones de euros a cargo de la promotora española Wildsur Real Estate. El complejo está situado en la zona en expansión de Las Mesas.

Las obras del nuevo edificio, denominado 'Maralto Estepona', se desarrollarán a lo largo de los próximos dos años con el objetivo de que estén finalizadas para verano de 2028.

Las nuevas viviendas constan de 1, 2 y 3 dormitorios, de diseño abierto y con doble orientación hacia la montaña y el mar. El complejo está equipado con piscinas exteriores, interior y área de spa, área de calistenia, gimnasio, jardines, zona infantil y aparcamiento subterráneo.

La empresa afirma que ya ha vendido el 50% del total de las viviendas desde que inició hace seis meses la fase de comercialización. El cliente es fundamentalmente de perfil extranjero.

La zona de Las Mesas es una de las áreas con mayor crecimiento de Estepona. Consta entre otros con una zona verde 16.500 metros cuadrados, con un área comercial con supermercado, ocio y servicios y casi 500 plazas de aparcamiento.

"Es una de las nuevas zonas residenciales más codiciadas de Estepona", ha señalado la entidad, que destaca su cercanía tanto al puerto deportivo como al casco antiguo de la ciudad, y la conocida playa de El Cristo.

Otra imagen de la futura promociónn inmobiliaria Maralto de Wildsur en Las Mesas de Estepona. / L. O.

Una demanda de vivienda "robusta" en Estepona

La promotora ha afirmado que el mercado inmobiliario de Estepona mantiene una demanda "robusta" y con precios de la vivienda "al alza", impulsados por las nuevas obras, así como por la oferta de suelos y proyectos que "atraen a compradores nacionales e internacionales".

Wildsur es una empresa española de inversión y desarrollo inmobiliario con presencia en los principales segmentos del mercado. Su actividad abarca la inversión en activos residenciales, locales comerciales y adquisición de suelo, así como la promoción y el desarrollo de proyectos residenciales dirigidos tanto al mercado nacional como internacional.

Proyectos de Wildsur en Málaga

Con especial foco en Madrid, Málaga, Baleares y otras ubicaciones prime de España, la compañía centra sus esfuerzos en la identificación de proyectos singulares con elevado potencial, transformándolos en inversiones de alto rendimiento.

Este año, la empresa lanzará seis nuevos desarrollos en la provincia de Málaga, que superan una inversión de 350 millones para los próximos tres años, plazo en el que se entregarán 450 viviendas.