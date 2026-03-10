Gracia Querejeta, Miguel Olid, Alexis Morante y Paco Ortiz estarán en Torremolinos Cinema 2026

Torremolinos volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine de autor, el documental y la reflexión social con la celebración de Torremolinos Cinema 2026, que tendrá lugar del 18 al 22 de marzo en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Torremolinos con la colaboración de la Diputación de Málaga y el Hotel Pez Espada, alcanza su cuarta edición con la programación “más ambiciosa hasta la fecha”, según sus organizadores.

El arranque del ciclo llegará el miércoles 18 de marzo con el estreno de ‘Landa’, documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid sobre la figura de Alfredo Landa. Ambos cineastas participarán en el coloquio posterior a la proyección, una de las presencias destacadas de una edición que también contará con Alexis Morante y Paco Ortiz.

Durante la presentación del programa, el concejal de Igualdad, Francisco García, ha destacado que esta cuarta edición reúne "el mayor número de estrenos hasta ahora", además de incorporar producción andaluza, presencia internacional y la colaboración del Festival de Málaga. Y ha defendido el valor del programa como una apuesta por recorrer, a través del lenguaje audiovisual, "las conquistas sociales, democráticas, de la pluralidad y la diversidad".

torremolinos cinema se celebra del 18 al 22 de marzo. / L.O.

Torremolinos ¿dónde si no?

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; ha resaltado la vinculación natural del certamen con la identidad de Torremolinos, una ciudad que, señaló, ha sido históricamente un espacio de libertad y diversidad donde la cultura ha servido para “ampliar horizontes”.

Y la coordinadora del ciclo, Cristina Consuegra, ha recordado que uno de los rasgos definitorios de Torremolinos Cinema desde sus inicios ha sido precisamente su compromiso con la inclusión social, la pluralidad y la diversidad temática. subrayaron la consolidación de esta propuesta cultural en el municipio.

Torremolinos Cinema estrena esta edición más películas que en ninguna otra. / L.O.

Dos secciones y entrada gratuita

La programación de Torremolinos Cinema 2026 volverá a dividirse en dos apartados: Sansueña, dedicado al documental, y Pasaje Begoña, centrado en los largometrajes. Todas las sesiones serán de entrada gratuita hasta completar aforo.

Tras la inauguración con Landa, el jueves 19 de marzo se proyectará ‘La misteriosa mirada del flamenco’, del chileno Diego Céspedes, una de las propuestas internacionales de esta edición.

El viernes 20 será el turno de ‘A través del espejo negro’, de Rafael Robles ‘Rafatal’, un documental sobre la trayectoria de la compañía malagueña El Espejo Negro, referente del teatro de marionetas contemporáneo.

Uno de los días centrales del ciclo será el sábado 21 de marzo, cuando llegará la colaboración con el Festival de Málaga. A las 18.00 horas se exhibirá ‘A una isla de ti’, de Alexis Morante, que contará con la presencia de su director. Ya por la noche, a las 20.30 horas, se proyectará ‘Antonio, el bailarín de España’, de Paco Ortiz, también con coloquio posterior.

La clausura tendrá lugar el domingo 22 de marzo con ‘La semilla de la higuera sagrada’, del cineasta iraní exiliado en Alemania Mohammad Rasoulof, una cinta nominada al Óscar a Mejor Película Internacional.

Actividades educativas con el British Council

De forma paralela, el Ayuntamiento de Torremolinos desarrollará durante los meses de abril y mayo una iniciativa educativa en colaboración con el British Council. Dentro del programa ‘Reclaim, Reframe, Rejoice’, se proyectarán seis cortometrajes seleccionados por la organización británica Reclaim The Frame, con el objetivo de fomentar entre el alumnado valores vinculados a la inclusión, la diversidad y la justicia social.