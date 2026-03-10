Detenida una mujer en Mijas por agresión a la Policía tras okupar una vivienda en La Retama

Una mujer ha sido detenida y otra desalojada de una vivienda en Mijas, en la zona de La Retama, que habían okupado ilegalmente. La actuación de la Policía Local de Mijas permitió evitar que estas dos mujeres consumaran la okupación de una vivienda. Durante el desalojo de la vivienda, una de ellas agredió a varios agentes, según ha informado el Ayuntamiento de Mijas, quien confirmó que fue detenida acusada de un delito de atentado a la autoridad.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado viernes, 6 de marzo, cuando la base operativa recibió un aviso alertando de que el propietario de una vivienda situada en este diseminado de Mijas no podía acceder a su inmueble. Según la información trasladada a los agentes, el cuidador de la finca había detectado previamente que la cerradura había sido cambiada y que había personas en el interior de la casa, por lo que avisó de inmediato al dueño.

Una vez desplazada al lugar, la Policía Local comprobó que dos mujeres se encontraban dentro de la vivienda. Tras entrevistarse con ambas, los agentes confirmaron que habían accedido al inmueble sin autorización y que no podían justificar su presencia en el interior. Por su parte, el propietario acreditó en ese momento la titularidad de la vivienda mediante la documentación correspondiente.

Detenida tras agredir a la Policía Local de Mijas

Los agentes informaron a las dos mujeres de que iban a ser investigadas como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada. La intervención permitió que ambas abandonaran voluntariamente la vivienda, aunque en el momento de la salida una de ellas reaccionó de forma violenta y agredió a los policías actuantes, según el Consistorio.

Tras la agresión denunciada, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad y trasladada posteriormente a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial. Tras la actuación policial, el propietario pudo recuperar el acceso a su vivienda en La Retama.

El Ayuntamiento destaca la rapidez policial y la colaboración vecinal

El primer teniente de alcalde y concejal responsable de la Policía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha destacado la intervención de los agentes y ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de casos con rapidez.

Según Cuevas, la actuación policial demuestra la capacidad de respuesta de la Policía Local ante este tipo de incidentes y refuerza la seguridad de los vecinos. El edil también ha valorado el papel de quienes alertan de situaciones sospechosas, ya que esa cooperación permite intervenir con mayor diligencia y evitar que la ocupación ilegal llegue a consolidarse.