Hallan el cadáver de un hombre en la planta de residuos de Casares

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado en una planta de residuos del municipio malagueño de Casares. Según ha confirmado el instituto armado, el hallazgo se ha producido en el Complejo Ambiental Costa del Sol, instalaciones ubicadas en la Finca Benamorabe donde se gestionan los desechos de once municipios de la Costa del Sol. Otras fuentes han indicado que el cuerpo habría sido localizado por los trabajadores de la planta en el interior de un contenedor.

Desde Emergencias 112 han informado a este diario que los hechos han trascendido sobre 8.45 horas de la mañana de este miércoles, cuando una llamada ha alertado de la presencia del cuerpo de un hombre en el interior de las instalaciones. Ante la gravedad del aviso, el centro coordinador ha movilizado a la Guardia Civil y a los sanitarios del 061, que sólo han podido certificar el fallecimiento del hombre, que aparenta unos 50 años. Esto ha llevado al instituto armado a activar el protocolo judicial, que ha comenzado con el acordonamiento de la zona en la que ha sido localizado el cuerpo y una detallada inspección ocular.

Noticias relacionadas

Una vez que el juez autorice el levantamiento del cadáver, este será trasladado al Instituto de Medicina Legal para que los forenses le realicen la autopsia y determinen las causas de la muerte.