Mijas inicia la reconstrucción del tramo de Senda Litoral en El Capricho

El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado las obras de reconstrucción del tramo de la Senda Litoral en la zona de El Capricho derribado por los temporales marítimos de enero y febrero. La empresa VGC Global, adjudicataria del contrato de emergencia, trabaja sobre el terreno para recuperar la pasarela, un activo turístico principal del municipio.

El Ayuntamiento va a invertir 223.000 euros para estabilizar el tramo derrumbado, garantizar la seguridad de los usuarios, evitar el avance de los procesos erosivos y nuevos derrumbes, y recuperar la funcionalidad del litoral como espacio público.

223.000 euros es la inversión para la recuperación de la Senda Litoral en Mijas / l.o.

Las obras contemplan el desmontaje del tramo de la pasarela de madera afectado; el saneo del terreno; el hincado de pilotes de madera, hasta una profundidad de un metro bajo el nivel del mar como mínimo; la protección de esos pilotes con escollera bajo cota de arena; el montaje de la estructura, tarima, barandilla y banco de madera; y la restitución del muro de escollera existente y el vallado.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha destacado la rapidez con la que ha actuado el Ayuntamiento, una vez finalizada la temporada de temporales que han azotado la zona desde finales de diciembre provocando el derrumbe de un tramo de la Senda Litoral el 4 de febrero por el fuerte oleaje de la borrasca Marta.

Ahora se trabaja para asegurar que la estabilidad de la Senda Litoral en la zona sea la mejor posible ante nuevas posibles acometidas del mar.