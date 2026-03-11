Infraestructuras
Mijas inicia la reconstrucción del tramo de Senda Litoral en El Capricho
Acomete los trabajos de pilotaje, escollera, montaje y vallado de la zona derribada por los temporales, con una inversión de 223.000 euros
El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado las obras de reconstrucción del tramo de la Senda Litoral en la zona de El Capricho derribado por los temporales marítimos de enero y febrero. La empresa VGC Global, adjudicataria del contrato de emergencia, trabaja sobre el terreno para recuperar la pasarela, un activo turístico principal del municipio.
El Ayuntamiento va a invertir 223.000 euros para estabilizar el tramo derrumbado, garantizar la seguridad de los usuarios, evitar el avance de los procesos erosivos y nuevos derrumbes, y recuperar la funcionalidad del litoral como espacio público.
Las obras contemplan el desmontaje del tramo de la pasarela de madera afectado; el saneo del terreno; el hincado de pilotes de madera, hasta una profundidad de un metro bajo el nivel del mar como mínimo; la protección de esos pilotes con escollera bajo cota de arena; el montaje de la estructura, tarima, barandilla y banco de madera; y la restitución del muro de escollera existente y el vallado.
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha destacado la rapidez con la que ha actuado el Ayuntamiento, una vez finalizada la temporada de temporales que han azotado la zona desde finales de diciembre provocando el derrumbe de un tramo de la Senda Litoral el 4 de febrero por el fuerte oleaje de la borrasca Marta.
Ahora se trabaja para asegurar que la estabilidad de la Senda Litoral en la zona sea la mejor posible ante nuevas posibles acometidas del mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Torremolinos da inicio a las ferias comarcales de Sabor a Málaga
- Fallece en un accidente de tráfico en Mijas el párroco de Coín, José Amalio González
- Torremolinos cambia de uso del edificio del Museo de la Ciudad para albergar una sede la UMA
- Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena y si sufría acoso escolar
- La autovía del agua arranca el lunes en la avenida Alcalde Miguel Escalona
- Llega a Torremolinos Kora Olea, el mayor hotel de madera de Europa
- Wildsur Real Estate invierte 60 millones para construir una promoción de 164 viviendas en Estepona