Dos petaqueros detenidos en Estepona en un operativo contra las narcolanchas

Dos hombres fueron detenidos en Estepona hace unos días tras el gran despliegue policial que provocó la presencia de narcolanchas en la costa oriental del municipio. Según fuentes policiales, los arrestados serían dos petaqueros, como se conoce a los encargados de suministrar combustible a las embarcaciones que transportan drogas entre Marruecos y las costas andaluzas. Tras varias horas de presión policial, fueron interceptados en tierra cuando intentaban huir en un taxi. El operativo también permitió recuperar una lancha semirrígida.

Saladillo y Guadalmansa

Los hechos se produjeron durante las últimas horas del miércoles. La presencia de narcolanchas, cuyos tripulantes se acercan a la playa para recibir las garrafas que otros miembros les facilitan desde tierra, movilizó en tierra a varias patrullas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpo este último que también desplazó a una de sus patrulleras a la altura de las puntas del Saladillo y Guadalmansa. Tras varias horas de presión policial, un grupo de petaqueros se vio acorralado e intentó huir por tierra firme. Sobre las dos de la madrugada, una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional que se había sumado al dispositivo interceptó a dos de ellos a la altura de la playa del Padrón cuando intentaban huir en un taxi. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para intentar determinar la organización a la que asistían los arrestados.

Ampliar la actividad hacia Alborán

La presencia de narcolanchas en la costa malagueña no es nueva. Antes y durante la pandemia, la presión policial ejercida en el Estrecho por el plan Carteia de la Guardia Civil obligó a las organizaciones a ampliar su actividad hacia el mar de Alborán, generando situaciones en las que los bañistas y los narcos compartían el rebalaje de forma muy frecuente. Hace unas semanas, sobre durante los temporales del pasado mes de enero, se hicieron virales varios vídeos en los que las narcolanchas, entre petaqueo y petaqueo, buscaban refugio en distintos puntos de la costa oriental malagueña, llegando algunas a entrar en la dársena del puerto de la Caleta de Vélez. Esta situación, que se repitió en varios puntos de la costa andaluza y en el cauce del Guadalquivir, llevó a la Fiscalía Superior de Andalucía a anunciar la apertura de un expediente gubernativo para recabar información sobre la situación de este tipo de embarcaciones en nuestras costas.