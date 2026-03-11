Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transformación Málaga WagenAccidente en el acceso al aeropuertoNieva en El TorcalPrecio del gasóleoMálaga CFAgresiones a médicosMercadillos de MálagaUnicaja Baloncesto
instagramlinkedin

Transporte

El PP llevará al Congreso «la chapuza» del Gobierno con el Cercanías en Benalmádena

El diputado del PP Mario Cortés exige explicaciones al Gobierno sobre la solución provisional con piedras de Adif tras el derrumbe del muro de contención en Benalmádena

Un tren de Cercanías

Un tren de Cercanías / L.O.

EP

Málaga

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha informado de que su grupo en el Congreso registrará una pregunta escrita para que el Gobierno de España explique la que el PP ha considerado como «nueva chapuza» con el tren de Cercanías de la provincia, tras colocar Adif piedras de gran tamaño como método provisional de protección tras el derrumbe, hace más de un mes, de parte del muro de contención junto a las vías de la línea C-1 en Benalmádena.

El PP cuestionará al Ejecutivo de Sánchez y Puente «si le parece serio» que la solución para el desprendimiento junto a las vías a la altura de Arroyo de la Miel sea «poner piedras para tapar el agujero», y exige una fecha para el arreglo definitivo.

Noticias relacionadas

«¿Por qué un arreglo provisional y no definitivo? ¿Por qué Adif ni siquiera se molesta en dar una fecha aproximada para atajar este desprendimiento? ¿Por qué las necesidades de Málaga y los malagueños siempre quedan relegadas por el Gobierno de Sánchez?», se ha preguntado Cortés, quien recuerda que «el Gobierno de Sánchez sí compromete hasta 8.000 millones de euros para mejorar el Rodalies catalán», ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents