Detenido en Mijas por vender drogas en un negocio de un centro comercial

La Policía Local ha detenido en Mijas a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una intervención realizada en un establecimiento del Centro Comercial Las Terrazas, en Riviera del Sol. Según ha informado el ayuntamiento, la actuación policial comenzó con cuando los agentes detectaron en sus vigilancias la sospechosa entrada y salida de personas al local. En un momento dado, los funcionarios interceptaron a un hombre que acaba de salir del mismo y comprobaron que portaba una bolsa termosellada con marihuana y reconoció que la acababa de adquirir.

Los agentes procedieron entonces a realizar una inspección del local, donde identificaron al responsable del establecimiento y localizaron distintas cantidades de marihuana y hachís, así como material destinado a la preparación y distribución de estas sustancias. La versión municipal añade que la intervención policial se cerró con la incautación de dos bolsas de marihuana con un peso de 489 y 681 gramos, respectivamente, una bolsa con resina de hachís con un peso de 865 gramos, así como 164 porros de marihuana preparados para su venta. Además, intervinieron 79 botes de cristal, 23 de plástico, bolsas con depósitos para cigarrillos de marihuana, sobres termosellados y dos balanzas digitales de precisión, además de 3.469 euros en efectivo y 225 libras esterlinas. "Las sustancias, el material intervenido y el dinero incautado fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Mijas junto con la correspondiente cadena de custodia para continuar con las diligencias", han añadido en un comunicado.

Prevención

El concejal responsable del área de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha destacado la actuación de los agentes y ha enmarcado esta intervención en el trabajo de vigilancia que se viene reforzando en distintos puntos del municipio. “Este tipo de actuaciones son el resultado del trabajo constante de vigilancia preventiva que realiza nuestra Policía Local para garantizar la seguridad en los barrios y atender las preocupaciones que trasladan vecinos y comerciantes”, ha explicado. Cuevas ha señalado que la intervención se produjo cuando agentes que realizaban labores de vigilancia en la zona detectaron movimientos sospechosos de personas que entraban y salían de un establecimiento del citado centro comercial.