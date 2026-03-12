Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

La Junta licita las obras de Urgencias de Primaria en el Hospital Marítimo de Torremolinos con una inversión de 2,4 millones de euros

El nuevo centro de urgencias mejorará la atención primaria en Torremolinos y reforzará el centro de salud de San Miguel, sin menoscabar su funcionamiento

Así serán las urgencias de Primaria en el Hospital Marítimo de Torremolinos.

Así serán las urgencias de Primaria en el Hospital Marítimo de Torremolinos.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La Junta de Andalucía ha sacado hoy a concurso las obras para la creación de un nuevo servicio de Urgencias de Atención Primaria en el pabellón 1 del Hospital Marítimo de Torremolinos.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la atención sanitaria en la localidad, al unificar todas las urgencias de Atención Primaria en unas nuevas y modernas instalaciones para optimizar los recursos y mejorar la asistencia a los pacientes.

El nuevo servicio contará con ocho consultas médicas y recursos actualizados, en una superficie construida de 765,75 m² y beneficiará a una población cercana a los 75.000 habitantes censados en Torremolinos, así como a la gran población flotante que se encuentra en la ciudad a lo largo del año.

Centro de salud San Miguel de Torremolinos

Centro de salud San Miguel de Torremolinos

Centro de salud de San Miguel

A pesar de esta ampliación de los servicios, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que no se verá afectada la atención que se presta actualmente en el centro de salud de San Miguel en El Calvario.

Antonio Sanz ha añadido que se ha acordado estudiar un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Torremolinos que permitirá al Consistorio reformar y ampliar el centro de salud de San Miguel, para mejorar las condiciones de este ambulatorio, y asegurar una mejor calidad asistencial en la zona.

Hospital Marítimo.

Hospital Marítimo.

Urgencias de Primaria

Las obras en el Hospital Marítimo no solo contemplan la creación de un servicio de urgencias de Atención Primaria, sino la rehabilitación del pabellón 1, mejorando el estado de conservación del edificio y protegiendo su patrimonio cultural y arquitectónico. La distribución de los nuevos servicios se adaptará a la geometría de cruz latina del edificio, optimizando al máximo los espacios disponibles.

El nuevo servicio contará con un vestíbulo, zona de recepción, sala de espera, sala de emergencias, área de observación, dos salas de curas y, como ya se mencionó, ocho consultas médicas. Además, se habilitará una zona para los profesionales médicos, que dispondrán de tres dormitorios, aseos y una sala de estar.

Este proyecto forma parte de la transformación sanitaria que la Junta de Andalucía está impulsando en la provincia de Málaga, tras la reciente colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y la ampliación del Hospital Costa del Sol, dos de los proyectos más relevantes en la provincia.

Nueva sede de Faisem

Así lo ha anunciado el consejero Antonio Sanz, durante una visita al nuevo centro de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Málaga, situado en el Camino de San Rafael, a donde se han trasladado las antiguas instalaciones del Hospital Civil con motivo del inicio de las obras del Hospital Virgen de la Esperanza.

Desde esta nueva sede, que cuenta con 500 metros cuadrados, la fundación coordina todos los proyectos y servicios que presta a sus usuarios en la provincia: "Más de mil personas en Málaga se benefician de los programas residenciales, programas de día, el programa de Apoyo y Atención a Domicilio, así como del programa de empleo, que el año pasado atención a 503 personas en Málaga, de las que 118 fueron contratadas", ha explicado Antonio Sanz.

La fundación cuenta con una plantilla media de 1.228 efectivos, de los que 190 trabajan en la provincia de Málaga. "Su trabajo es fundamental para que las personas con algún trastorno mental encuentren un respaldo social", ha valorado Sanz. El consejero ha recordado que "una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida y que entre 7 y 10 personas por cada mil tendrán un problema grave de salud mental. Unos problemas duraderos, que conllevan discapacidad psicosocial y la utilización frecuente de servicios sanitarios y sociales".

TEMAS

La Junta licita las obras de Urgencias de Primaria en el Hospital Marítimo de Torremolinos con una inversión de 2,4 millones de euros

