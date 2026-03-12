Mijas invierte 247.000 euros para regenerar sus playas de cara a la Semana Santa

El Ayuntamiento de Mijas ha dado inicio a las obras de regeneración de playas y aportes de arena en el municipio, fuertemente afectado por los temporales ocurridos entre finales de diciembre y principios de febrero.

Con un presupuesto de 247.000 euros y un plazo de ejecución de 19 días, el objetivo es devolver el litoral a su mejor estado antes de la llegada de la Semana Santa.

Las labores se centran en tres playas: El Bombo, Calahonda (El Capricho / Alhamar) y Las Doradas, con un total de 14.000 metros cúbicos de arena a ser depositados en el área.

Aportes de arena

El Consistorio tiene previsto aportar 8.000 metros cúbicos en la playa de El Bombo, 3.000 en la de Calahonda y otros 3.000 en Las Doradas. Las máquinas comenzaron a trabajar hace dos días en El Bombo.

El Ayuntamiento de Mijas está invirtiendo 247.000 euros con maquinaria pesada para dejar las playas listas para Semana Santa. / L.O.

El trabajo de regeneración de playas se está llevando a cabo con maquinaria especializada, que incluye camiones lagarto, giratorias, bulldozers y una pala cargadora. Los áridos utilizados en la obra provienen de la desembocadura del arroyo de La Cala y de la zona de levante de la playa del mismo nombre.

El proyecto se divide en dos lotes, adjudicados a las empresas Verosa Proyectos y Servicios S.L., con un importe de 145.552,21 euros, y Transportes y Excavaciones Arroyo S.A., con un importe de 101.640 euros.

Otras actuaciones

En respuesta a los daños provocados por los temporales, el Ayuntamiento de Mijas también ha acometido trabajos de estabilización en las playas de El Charcón y El Chaparral con recursos propios.

Asimismo, el municipio está llevando a cabo la reconstrucción de un tramo de la Senda Litoral en El Capricho, que resultó afectado por los temporales. Esta obra, que incluye la instalación de un nuevo pilotaje y una escollera para proteger la pasarela, cuenta con un presupuesto de 223.000 euros y está siendo ejecutada por la empresa VGC Global.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha destacado la necesidad de dar una solución definitiva para estabilizar las playas del municipio. "Es necesario garantizar una protección permanente de nuestras costas", afirmó Mata, que ha hecho un llamado al Gobierno central para que invierta en la construcción de escolleras y espigones que impidan que los temporales causen daños recurrentes cada año.