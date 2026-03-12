Mijas reforma la cubierta de la piscina y el pabellón deportivo de Las Lagunas

El Ayuntamiento de Mijas destinará más de 1,2 millones de euros a la reparación completa de las cubiertas de la piscina y el polideportivo de Las Lagunas. La contratación de las obras se va a tramitar mediante un procedimiento de urgencia, lo que permitirá agilizar los plazos de ejecución, con el objetivo de restablecer el uso de estas instalaciones lo antes posible.

La piscina permanece cerrada desde el pasado mes de abril debido a los riesgos derivados de años sin mantenimiento adecuado. La delegación de Infraestructuras, que ya tiene el proyecto redactado, adjudicará las obras este mismo mes, con la meta de que los mijeños puedan disfrutar de las instalaciones en el menor tiempo posible.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha subrayado que este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la funcionalidad del complejo.

La regidora ha explicado que el deterioro de la cubierta de la piscina, causado por el abandono en los últimos años, ha obligado a diseñar un proyecto constructivo detallado, realizado por la empresa Ingesa, que se someterá a aprobación el próximo lunes.

La licitación del proyecto se hará de manera urgente, con un importe de 1.248.541,67 euros. La obra se ejecutará en un plazo de seis meses, tras lo cual los ciudadanos podrán regresar a disfrutar de la piscina sin riesgos.

El Ayuntamiento afirma que el estado actual de las instalaciones es alarmante: se han identificado deterioros significativos en elementos clave de la estructura, incluyendo oxidación de tornillos, desgastes en la cubierta y fallos en los sistemas de impermeabilización. «Nos encontramos con una piscina en la que no era seguro nadar, debido a la falta de mantenimiento constante», ha dicho la alcaldesa.

Otras obras

El proyecto no solo incluye la renovación completa de la cubierta de la piscina, que abarca 1.256 metros cuadrados, sino también la reforma de la cubierta del pabellón polideportivo y de la zona administrativa, con un total de 2.023 metros cuadrados. Se prevé una renovación exhaustiva, con la instalación de nuevos paneles tipo sándwich, además de un sistema actualizado de evacuación de aguas pluviales.

Con estas mejoras, el Ayuntamiento de Mijas asegura que se resolverán las deficiencias estructurales y se garantizará la seguridad de los usuarios, cumpliendo con los estándares exigidos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.