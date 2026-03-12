Acosol instala ya el 20% de la nueva red de agua entre Benalmádena y Torremolinos

La rehabilitación de la red de abastecimiento de agua potable entre Benalmádena y Torremolinos avanza rápidamente. A día de hoy, ya se han ejecutado más de 1.200 metros de los 6 km totales previstos para la obra, que están siendo ejecutados por Acosol y la Junta de Andalucía.

Esta misma tarde, el consejero de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Sostenible, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado los trabajos ejecutados en un tramo de la actuación, destacando la buena marcha de las obras.

El consejero ha subrayado que, con la instalación de estos primeros 1.200 metros de tubería, se está avanzando según lo previsto, cumpliendo los plazos para terminar este tramo antes de la llegada de la Semana Santa. "Vamos a reducir el riesgo de futuras averías, garantizando un mejor suministro y un rendimiento más eficiente de la red de abastecimiento", afirmó Fernández-Pacheco.

Acosol inició en diciembre la renovación de la red de la autovía del agua Benalmádena y Torremolinos. / L.O.

El proyecto

Con un presupuesto total de 13.668.764,98 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, las obras consisten en la sustitución de la antigua red de abastecimiento de agua potable por una nueva tubería de fundición dúctil de 800 mm.

El trazado, que recorrerá un total de 6 km (de los cuales 1 km corresponde a Torremolinos y 5 km a Benalmádena), tiene como objetivo reducir el riesgo de averías y mejorar el suministro de agua en ambos municipios. que se abastecen actualmente a través de una red obsoleta, construida en la década de los años 70 y que cada vez registra más complicaciones, sobre todo en verano, debido a la antigüedad de los materiales.

Trabajos en Benalmádena y Torremolinos

En Benalmádena, los equipos están trabajando intensamente en varios puntos de la avenida del Sol, en las zonas de Torrequebrada y Sunset Beach, mientras que en Torremolinos los trabajos se concentran en la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada.

El objetivo es construir un nuevo tramo de la red de abastecimiento de agua que atraviesa Benalmádena Costa y Arroyo de la Miel, hasta El Pinillo en Torremolinos con un nuevo trazado para evitar las continuas averías.

La nueva red de fundición dúctil conectará el polígono del Pinillo en Torremolinos con Nueva Torrequebrada en Benalmádena, y se completará con un ramal adicional hacia el depósito de Tívoli. Además, se realizarán trabajos de prospección arqueológica en zonas de especial protección como Benalroma y los Molinillos en Benalmádena, para asegurar que los trabajos no afecten a los yacimientos.

El consejero Fernández Pacheco ha visitado el ritmo de las obras junto al presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, y los alcaldes de Torremolinos y Benalmádena, Margarita del Cid y Juan Antonio Lara. / L.O.

Agua regenerada

Aprovechando estas obras, Acosol va a instalar otra tubería de menores dimensiones en paralelo por el mismo trazado que la tubería de abastecimiento que nutrirá de agua regenerada ambos municipios.

Así, se podrá aprovechar esta agua procedente de las depuradoras para riego y baldeo tanto público como privado cuando se logren todos los permisos y concesiones, en los que están trabajando Acosol y los ayuntamientos de la comarca.

Compromiso institucional

Durante la visita, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, han expresado su satisfacción por el progreso de las obras y su compromiso con los plazos establecidos.

La obra es un ejemplo de la colaboración entre instituciones, según ha destacado el presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña. La actuación fue aprobada por el Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad en junio de 2025 y cofinanciada por la Junta de Andalucía y Acosol dentro del plan de inversiones de 349 millones de euros de la empresa pública de agua.

La obra es parte de un esfuerzo mayor para mejorar las infraestructuras hídricas de la Costa del Sol Occidental, y ya se ha constituido una Comisión de Seguimiento para garantizar el correcto avance de las obras.