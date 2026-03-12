La Policía Local de Fuengirola mantiene bajo vigilancia a 67 mujeres víctimas de violencia machista

La Policía Local de Fuengirola mantiene actualmente bajo vigilancia a 67 mujeres víctimas de violencia de género a través del sistema VioGén, un sistema nacional de protección que permite el seguimiento y la vigilancia constante de las mujeres en situación de riesgo.

Este operativo forma parte del protocolo de colaboración entre la Policía Local, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Fuengirola, para garantizar la seguridad y protección de las víctimas de violencia machista.

El VioGén es un sistema integral que coordina tanto a las fuerzas de seguridad como a Servicios Sociales, y que se centra en el seguimiento individualizado de cada caso.

La Policía Local de Fuengiola cuenta con una Unidad VioGén. / L.O.

Casos activos

Actualmente, Fuengirola cuenta con 199 casos activos de violencia de género, de los cuales el 34% (aproximadamente 67 casos) están siendo gestionados directamente por la Policía Local.

Estos agentes realizan un seguimiento diario mediante entrevistas personales, actualizando la información en la base de datos nacional, y llevan a cabo vigilancia discreta tanto de las víctimas como de los agresores.

Refuerzo

La alcaldesa Ana Mula, acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, y la edil de Bienestar Social, Igualdad y Familias, Cristina Bornao, se ha reunido con los responsables de la Unidad VioGén de la Policía Local para fortalecer las medidas de protección.

La Unidad VioGén de la Policía Local cuenta con dos agentes dedicados exclusivamente a este servicio, y también dispone de un coordinador para gestionar los casos. Además, desde el año pasado, se ha implementado un nuevo modelo de actuación que permite un refuerzo de la vigilancia y una mejor coordinación con la Policía Nacional, con el fin de optimizar la protección de las mujeres en riesgo.

El sistema también ha permitido una mayor interconexión con los Servicios Sociales Municipales, lo que facilita el apoyo a las víctimas y sus familias. En este sentido, el Centro Municipal de Atención a la Mujer de Fuengirola, ubicado en el edificio Colores, sigue ofreciendo servicios de asesoramiento psicológico y legal a las mujeres afectadas. En 2022, este centro atendió a más de 1.200 mujeres, de las cuales cerca de 500 acudieron por temas relacionados con la violencia de género.

Compromiso

La alcaldesa ha destacado el esfuerzo continuo de la ciudad en la lucha contra la violencia machista, recordando que Fuengirola fue un pionero en la creación de la Concejalía de Igualdad y el Servicio Municipal de Atención a la Mujer, asegurando que las víctimas reciban el apoyo integral necesario para superar esta grave situación.

"Fuengirola es una ciudad que lucha activamente contra la violencia machista. Aunque la Policía Local no tiene competencia en estos casos, siempre estamos disponibles para apoyar a la Policía Nacional en la protección de las mujeres víctimas de violencia", afirmó Ana Mula.

Noticias relacionadas

La alcaldesa recuerda que cualquier amenaza o situación de desprotección puede ser reportada al teléfono 016 o a la Policía Local en el 092 o al 952 58 09 00.