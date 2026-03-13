Por Andalucía urge a la Junta a impedir el desahucio de 62 familias en Manilva

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha mantenido en el Parlamento de Andalucía una reunión con varias familias de Manilva que se enfrentan a ser desahuciadas de sus casas. Alba ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha convertido a Andalucía en la 'ley de la selva' donde vale todo para que se beneficien los grandes especuladores a los que Moreno Bonilla está poniendo alfombra roja en todos los servicios, desde la sanidad, la educación y, concretamente, la vivienda".

El líder de izquierdas ha señalado que estas 62 familias van a ser desahuciadas en Manilva "porque un fondo de inversión, un fondo especulativo, ha comprado todas las viviendas y estas familias van a estar fuera de la casa el día 24 de marzo, que es cuando está programado el desahucio".

Además, ha criticado que "mientras Moreno Bonilla iba al Hormiguero el otro día y decía que 'iba a divertirse', hay 62 familias que pueden perderlo todo, que pueden perder sus casas. Moreno Bonilla debería tener un poco más de respeto y no hacer tanta propaganda política como está haciendo cuando los problemas los tiene en nuestra tierra". "Moreno Bonilla lo está entregando todo y nosotros exigimos que la Junta de Andalucía se haga responsable y salve a estas 62 familias que no tienen nada al día siguiente. ¿Dónde van a estar las 62 familias al día siguiente de ser desahuciadas?", ha cuestionado Alba.

Por último, el candidato de Por Andalucía por Málaga ha instado al presidente de la Junta a que sea responsable e "intente, a través de la empresa pública de vivienda, expropiar las 62 casas al fondo buitre, devolverlas al pueblo y hacerlas públicas. No necesitamos una Andalucía en la que los fondos de inversión entiendan que todos los recursos tienen que ser para ellos, para llenarse los bolsillos, mientras que al pueblo andaluz cada día se nos hace más difícil vivir".

Por Andalucía se ha hecho de declaraciones de María Martín, representantes de las familias afectadas, quien ha manifestado: "Llevamos ya un año en lucha, luchando por nuestros derechos porque se nos estafó, se nos engañó y ahora nos quieren echar de nuestras viviendas, unas viviendas que nosotras restauramos porque nos la dieron sin luz, sin agua, sin ventanas, sin puertas, y nosotros restauramos a través de un contrato que nos hicieron con derecho a compra".

"Hoy se encuentran 62 familias con 50 niños en la urbanización, niños que se van a quedar sin colegio, niños que se van a quedar sin sus maestros. Los niños lloran cuando se levantan por la mañana diciendo 'papá ¿dónde vamos?, mamá ¿dónde va a ser mi maestra ahora?, ¿quiénes van a ser mis amigos?. Yo creo que esta sociedad debe de pensar en estos niños", ha criticado.

Martín también ha dicho que "se rescató a los bancos con 65.000 millones de euros de dinero público que no se ha devuelto y ese dinero le pertenecía a los trabajadores, a fontaneros, a electricistas, a jardineros, a albañiles, a mujeres trabajadoras que van a limpiar y a estas 62 familias que hay en Manilva porque todas son trabajadoras. ¿Y hoy no se puede hacer un rescate de un millón de euros, cuando en aquel entonces se rescató con 65.000 millones para que los fondos buitres estén hoy negociando con el dinero que le pertenece a los españoles, a los andaluces y a los trabajadores?".

Por último, la representante de las familias afectadas ha manifestado que "estas 62 familias se van a quedar en la calle el día 24 si nadie lo remedia. No queremos una opción habitacional, queremos nuestras casas que para eso las restauramos, para eso las hemos pagado, para eso hemos tenido un contrato y para eso mis niños han nacido ahí, con sus amigos, sus clases, sus maestros. No nos vamos a mover de nuestras casas, quien tenga que solucionar este problema, que lo solucione. Nosotras estamos dispuestas a ir donde tengamos que ir", ha zanjado.

Por último, la portavoz de la Comisión de Vivienda de la Plataforma 'Barrios Hartos", Lorena Acal, ha manifestado que "se está permitiendo que un fondo buitre se quede con estas viviendas por 14.000 euros y que estas personas tenían unos contratos con unos derechos a compra. Además, no se están teniendo en cuenta los informes de vulnerabilidad por parte de la asistencia jurídica que se está recibiendo, que es nula".

"Desde la plataforma Barrios Hartos, junto con PAH Chiclana y el resto de organizaciones que estamos apoyando a estas familias, vamos a luchar hasta el último momento para conseguir que este desahucio no solo se pare, sino que sus viviendas formen parte del suelo público que Málaga no tiene, en especial Manilva. El alcalde debería de ponerse un poco las pilas y darse cuenta de qué soluciones tiene, opciones tiene y debería de empezar a cogerlas", ha concluido.