Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos

El jurado popular del juicio por el crimen de Paula, expareja de Marco R., presunto asesino de dos de sus parejas en Torremolinos, le ha declarado culpable de asesinato en el ámbito de la violencia machista, con alevosía y malos tratos habituales a la madre de su hijo en mayo de 2023, que recibió varias cuchilladas.

El procesado, de 48 años, será juzgado en otro juicio popular, aunque todavía no se ha señalado fecha, por el otro crimen que se le atribuye, el de Sibora, de 22 años, su anterior pareja y cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida en la vivienda que ambos compartían.

Así lo han informado fuentes judiciales tras leerse el veredicto del Tribunal popular, que acoge de esta forma las tesis de las acusaciones, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, frente a las de la defensa, que apuntaba al homicidio.

En los próximos días, la magistrada presidente del Tribunal redactará la sentencia y fijará la pena. La Fiscalía de Málaga y la acusación particular, dirigida por el letrado Guillermo Smerdou, han pedido que el acusado sea condenado a 28 años de prisión por el delito de asesinato y malos tratos habituales.

Este juicio comenzó el pasado lunes y el acusado en su declaración se reconoció culpable, pero aseguró que la muerte de la mujer, que presentaba 16 puñaladas, se produjo en un forcejeo durante una pelea en la que ella tuvo el cuchillo "en todo momento" y admitió que tenían "una relación tóxica", pero negó que la maltratara.

El jurado considera probado que el acusado y Paula mantuvieron una relación sentimental durante tres años aproximadamente (desde 2020 y tenían un hijo en común), tiempo en el que intentó aislarla y desacreditarla, le quitaba el teléfono o se lo rompía, tenía el control de sus tarjetas bancarias y no le permitió visitar al ginecólogo durante el embarazo.

Por unanimidad han señalado que el acusado "le tendió una trampa" al decirle que ya había dejado el apartamento que compartían para que ella volviera y así poder "ejecutar el ataque" y su posterior muerte. Entre los hechos delictivos por los que se le considera culpable el acusado se mantiene que la maltrató física y psicológicamente, tenía una situación de control y dominación hacia ella y le impedía incluso trabajar donde él no pudiera controlarla.

¿Qué ocurrió en La Carihuela?

Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023 en La Carihuela. Ese día la víctima volvió a su domicilio donde Marco R. le asestó varias cuchilladas pese a que ella llevaba puesta una mochila porque intentaba huir, momento en que el procesado le asestó la última puñalada mortal por la espalda, en el costado derecho de la víctima, cuando estaba semigirada hacia la puerta. La víctima sufrió lesiones en el tórax y región dorsal y durante el juicio las acusaciones destacaron que fueron un total de dieciséis puñaladas, dos de ellas por la espalda.

Incluso, añade, durante el embarazo "no la dejó ir al ginecólogo" e intentaba "desacreditar a su pareja" como madre. En esa relación, "era común que Paula presentara lesiones externas evidentes, pero siempre decía que se había caído"; además de que no se podía maquillar "por celos del acusado", que le controlaba las tarjetas de crédito y las conversaciones con la familia.

Las acusaciones sostienen en sus escritos que le decía frases como "sin mí no eres nadie" o "te voy a hacer lo mismo que a Sibora", en relación con su expareja. Alquilaron un apartamento encima de un local donde trabajaba la mujer, donde se instalaron juntos, aunque ella en mayo de 2023, comenzó una relación en secreto con un compañero de trabajo.

Descubren el asesinato de Sibora, su anterior pareja

Este caso llevó a iniciar una nueva investigación en esta ocasión por la muerte de otra expareja, Sibora, desaparecida desde 2014, y permitió encontrar en 2023 su cuerpo oculto detrás de una pared, tras las manifestaciones espontáneas del acusado sobre su asesinato. En esta causa, que también se juzgará por un jurado popular, el fiscal solicita 22 años de prisión.

Tabique levantado para ocultar el cuerpo de Sibora. / l.o.

El hombre está investigado por delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de genero y contra la integridad moral por ocultar el cadáver de Sibora, unos hechos que sucedieron en julio de 2014, cuando estaban los dos en su vivienda alquilada en Torremolinos y el investigado supuestamente atacó a la mujer con un arma blanca por la espalda, de forma que recibió al menos cuatro puñaladas.

Tras ello el investigado escondió el cadáver en la propia vivienda, en un habitáculo obrado en un hueco de la segunda planta abuardillada del ático, y en los días y meses sucesivos "se esforzó en hacer creer a todos, incluidos familiares de la victima, que Sibora se había marchado y que no sabía nada de ella", según se señala en la calificación inicial del fiscal.

Antecedentes por delitos de la misma naturaleza

Además de los dos procedimientos abiertos por los crímenes de Paula y Sibora, tiene una condena anterior de nueve meses de prisión por maltrato a otra pareja sentimental, sentencia de conformidad de 2024. Dicha sentencia es firme y se le condenó como autor de un delito de amenazas graves respecto a otra pareja. En los hechos probados se recoge que una de las amenazas consistió en exhibirle a la víctima una navaja o cuchillo mientras le decía "estás a punto".