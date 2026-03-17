Fuengirola ampliará la excavación de la Ciudad Romana de Suel tras los numerosos vestigios encontrados

El Ayuntamiento de Fuengirola ampliará el proyecto de la Ciudad Romana de Suel con una nueva fase de excavaciones y trabajos de investigación para seguir revalorizando uno de los enclaves patrimoniales más importantes del municipio. La iniciativa permitirá ampliar la superficie intervenida y avanzar en el conocimiento histórico de este yacimiento situado en el entorno del Castillo Sohail.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha anunciado la continuidad del proyecto en un acto en el que también ha participado el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, quien ha confirmado la autorización de una prórroga para esta actuación arqueológica.

El objetivo es seguir sacando a la luz el pasado romano de este enclave, considerado Bien de Interés Cultural, y profundizar en su investigación, conservación y puesta en valor.

El Ayuntamiento de Fuengirola va a ampliar las excavaciones en la ciudad romana de suel con ayuda de la Junta de Andalucía. / L.O.

Hallazgos

Durante la primera etapa del proyecto, entre 2019 y 2025, se han descubierto 1.500 metros cuadrados de restos arqueológicos que abarcan un periodo comprendido entre el siglo I antes de Cristo y el siglo VII. Entre los hallazgos figuran lucernarios, un pedestal y distintos elementos vinculados a una intensa actividad comercial relacionada con el mar.

Además, las campañas de excavación han permitido identificar calles y una trama urbana de época romana, así como factorías de garum y un edificio de relevancia que podría corresponderse con una curia, lo que refuerza la importancia histórica de Suel como asentamiento vinculado a la actividad económica del litoral andaluz.

La Consejería de Turismo ha autorizado ampliar las excavaciones cinco años en la ciudad romana de Suel en Fuengirola. / L.O.

Prórroga

Con la prórroga ya concedida y el contrato adjudicado a la UTE Suel por un importe de 582.000 euros, el equipo técnico actuará ahora sobre una nueva superficie de 500 metros cuadrados, con la previsión de alcanzar los 2.000 metros cuadrados excavados. Esta segunda fase se desarrollará durante los próximos cinco años.

Los investigadores centrarán parte de su trabajo en un espacio donde creen que pueden localizarse cuatro piletas de salazón, un hallazgo que ayudaría a conocer con mayor precisión el tipo de producción que se desarrollaba en la zona, las especies marinas utilizadas y la estrategia de aprovechamiento de los recursos del mar en época romana.

El proyecto cuenta con un marcado componente científico y multidisciplinar. En las labores de investigación colaboran las universidades de Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba, Jaén y Málaga, además de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga y el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.

Divulgación

Junto al trabajo de campo, otro de los pilares de esta actuación ha sido la divulgación. Durante la primera fase se celebraron tres jornadas científicas con presencia de investigadores universitarios y más de un millar de personas, entre escolares, colectivos y visitantes particulares, pasaron por el yacimiento para conocer de cerca el desarrollo de las excavaciones y la relevancia de los descubrimientos.

La alcaldesa ha recordado que el Consistorio ha destinado más de 800.000 euros de fondos municipales a estos trabajos, en una apuesta sostenida por la recuperación del patrimonio local. A ello se suma el respaldo de la Junta de Andalucía, cuya inversión en distintos proyectos patrimoniales en la ciudad durante los últimos siete años ronda los dos millones de euros.

En paralelo, el Ayuntamiento está finalizando en el Palacio de la Paz la creación de un Centro de Visitantes y Almacén Arqueológico, financiado por la Consejería de Turismo con 270.120,15 euros, que servirá para el estudio y conservación de los materiales extraídos en la Ciudad Romana de Suel.

Otras actuaciones

La actuación sobre Suel se suma a otras intervenciones promovidas en las últimas décadas por el Ayuntamiento en materia de patrimonio histórico, como la rehabilitación del Castillo Sohail, las actuaciones en la Finca del Secretario y su centro de interpretación, las Termas de Torreblanca o la recuperación del Cortijo Acevedo.

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Con esta nueva fase, Fuengirola da un paso más en su objetivo de convertir la Ciudad Romana de Suel en uno de los grandes referentes arqueológicos de Andalucía y del sur de Europa, combinando investigación, conservación y proyección cultural y turística.