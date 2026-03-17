Torremolinos prohíbe la ropa tendida en la fachada si existen opciones para que no se vea

El Ayuntamiento de Torremolinos prohíbe tender la ropa en la fachada en el municipio si en las viviendas existe la opción de colgar las prendas en otro sitio donde no sea visible desde la vía pública, como pueden ser azoteas o patios interiores, según se regula en su Ordenanza de Estética Urbana, que acaba de tramitar. La iniciativa persigue reducir la "contaminación visual" y conseguir un modelo de ciudad "más cuidado, coherente y atractivo", según han explicado fuentes municipales.

La ordenanza en cuestión no establece la prohibición general de colgar la ropa ni multas, pero dispone que no sea visible desde la calle cuando existan soluciones alternativas como patios interiores, azoteas, lavaderos o zonas comunes de tendido, especialmente en zonas de interés del municipio. Aunque no haya una multa específica para este apartado, sí se podría incurrir en infracciones leves de estética del municipio en lo que respecta a fachadas y elementos visibles desde el exterior, lo que podría acarrear multas de entre 100 y 750 euros.

La ordenanza, que fue aprobada en un pleno extraordinario celebrado en el mes de febrero con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE, pone el acento en “la falta de armonización” de la imagen del municipio y en la necesidad de “una renovación estética urbana” que permita conseguir “que la ciudad sea más amable para quienes la habitan”.

El objetivo de la ordenanza, según señalan desde el consistorio (gobernado por el PP), es fijar unos criterios comunes de estética, composición y armonía visual, construir "una imagen urbana coherente y ordenada” y favorecer la integración de los comercios en el entorno, protegiendo especialmente aquellas zonas de mayor valor histórico.

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El Ayuntamiento asegura que la finalidad no es "regular la vida privada de los vecinos, sino mejorar la imagen urbana, reducir la contaminación visual, ordenar fachadas comerciales y residenciales y cuidar la estética del municipio”.