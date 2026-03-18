Torremolinos se adelanta a Costas e inicia la recuperación de sus playas para tenerlas listas para Semana Santa

El Ayuntamiento de Torremolinos ha decidido anticiparse a la actuación de Demarcación de Costas y ha puesto en marcha trabajos de emergencia para recuperar el estado de sus playas antes de la llegada de la Semana Santa, uno de los periodos clave para el sector turístico en la Costa del Sol.

La intervención, impulsada por el área municipal de Playas, responde al retraso comunicado por Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha trasladado al Consistorio que las actuaciones de regeneración de playas en la provincia de Málaga no comenzarán hasta el próximo 23 de marzo.

Desde la concejalía consideran que ese calendario impedía que el litoral torremolinense estuviera listo a tiempo para el inicio de la campaña turística por lo que han decidido anticiparse para tener las playas en las mejores condiciones posibles de cara a la Semana Santa.

Los temporales registrados en las últimas semanas han provocado en el municipio la pérdida de más de 12.000 metros cúbicos de arena, una situación que ha obligado al Ayuntamiento a actuar con medios propios para restablecer cuanto antes la normalidad.

Torremolinos quiere tener listas sus playas para Semana Santa. / L.O.

Actuaciones

Los trabajos ya se están desarrollando en la franja de Carihuela-Montemar-Saltillo, donde opera maquinaria para redistribuir la arena y adecuar la playa de cara a este mismo fin de semana.

De igual modo, el Consistorio también ha intervenido en las playas de Bajondillo, Playamar y Los Álamos, dentro de un dispositivo que busca mejorar la imagen y funcionalidad de todo el frente litoral en vísperas de una de las fechas de mayor afluencia de visitantes.

Además de la recuperación de arena, el plan municipal contempla actuaciones en las zonas de hamacas y sombrillas, con el fin de que los adjudicatarios puedan prestar servicio con normalidad y con todas las garantías de calidad.

Torremolinos está regenerando sus playas con medios propios para recibir a los turistas esta Semana Santa. / L.O.

Compromiso

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con el turismo y con los profesionales que dependen de este sector. La regidora ha lamentado la falta de una respuesta más rápida por parte del Gobierno central ante los daños provocados por los temporales y ha insistido en la necesidad de una solución estable para el litoral.

“Desde el minuto uno, el Ayuntamiento de Torremolinos ha dispuesto todos los medios necesarios para restablecer la normalidad lo antes posible”, ha defendido Del Cid, que ha reclamado una mayor implicación del resto de administraciones con competencias en la materia. En su opinión, los daños recurrentes que sufre la costa cada vez que se registra un temporal exigen un plan de estabilización de playas que vaya más allá de los aportes puntuales de arena.

El peso del turismo en la economía local explica la urgencia de la actuación. En Torremolinos, este sector genera más de 10.300 empleos, lo que representa el 8% del empleo turístico de toda la provincia, y suma más de 900 empresas turísticas, equivalentes al 6,6% del total provincial.

Promoción

La alcaldesa ha anunciado un acto de promoción turística en Madrid el próximo 13 de mayo, dirigido al mercado nacional. El objetivo es reforzar la presencia de Torremolinos como destino durante todo el año y consolidar su competitividad en un contexto marcado, según ha señalado, por el retraso en la conexión del AVE entre Málaga y Madrid.

Noticias relacionadas

Con esta doble estrategia, recuperación urgente de las playas y refuerzo de la promoción, Torremolinos busca blindar su principal motor económico a las puertas de la Semana Santa y trasladar una imagen de destino preparado para recibir visitantes.